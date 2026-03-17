Colombia gana terreno como destino de inversión farmacéutica en América Latina

El mercado farmacéutico colombiano continúa consolidándose como un destino atractivo para la inversión extranjera, impulsado por su tamaño, estabilidad regulatoria y creciente capacidad exportadora.

Según estimaciones de Fitch Solutions (BMI), el sector proyecta ventas cercanas a US$6.000 millones hacia 2026, una cifra que está despertando el interés de compañías internacionales que buscan instalar operaciones productivas en la región.

El crecimiento ha sido sostenido en la última década. Desde 2014, el mercado ha registrado una expansión promedio cercana al 8 % anual, impulsada por factores estructurales como el aumento en la cobertura del sistema de salud, la mayor demanda interna y el envejecimiento de la población.

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Uno de los principales diferenciales del país es su marco regulatorio. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) cuenta con reconocimiento de nivel IV por parte de la OPS y la OMS, lo que facilita la homologación de registros sanitarios y reduce barreras para exportar medicamentos a otros mercados latinoamericanos.

A esto se suma una base exportadora en expansión. En 2025, las exportaciones farmacéuticas alcanzaron cerca de US$388 millones, con más del 85 % dirigidas a América Latina, lo que evidencia la capacidad industrial del país para abastecer la región.

El ecosistema también incluye compañías con presencia regional como Procaps, Tecnoquímicas, Laboratorios La Santé, Genfar y Baxter, así como una red hospitalaria con estándares internacionales que facilita la adopción de nuevas tecnologías y el desarrollo de investigación clínica.

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Analistas identifican oportunidades en la modernización de plantas de genéricos, el desarrollo de biosimilares y los servicios logísticos especializados.

La combinación de demanda interna, reconocimiento regulatorio y proyección exportadora está posicionando a Colombia como una plataforma estratégica para la industria farmacéutica en América Latina.