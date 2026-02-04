Industria farmacéutica

Industria farmacéutica de la India explora nuevas alianzas comerciales en Colombia

Genéricos, biotecnología y dispositivos médicos, en el centro de las reuniones

Redacción Economía
4 de febrero de 2026, 6:58 p. m.
El mercado colombiano despierta interés por su crecimiento en la demanda de medicamentos.
El mercado colombiano despierta interés por su crecimiento en la demanda de medicamentos. Foto: 123RF

Colombia será el punto de encuentro de una de las delegaciones empresariales más relevantes del sector farmacéutico internacional en 2026.

Entre el 12 y el 13 de febrero, cerca de 90 empresarios de la industria farmacéutica de la India llegarán a Bogotá con el objetivo de fortalecer los lazos comerciales, explorar oportunidades de inversión y ampliar la cooperación con compañías colombianas del sector salud.

La agenda del encuentro, que se desarrollará en la Cámara de Comercio de Bogotá, incluye alrededor de 1.200 reuniones de negocio previamente programadas.

Estas citas estarán enfocadas en áreas estratégicas como medicamentos genéricos, ingredientes farmacéuticos activos (API), biotecnología, biofarmacéuticos, dispositivos médicos y servicios de manufactura por contrato, segmentos que han ganado protagonismo en el mercado global tras la pandemia.

La visita se da en un momento clave para la industria farmacéutica colombiana, que busca diversificar proveedores, fortalecer su cadena de abastecimiento y acceder a tecnologías que permitan mejorar la disponibilidad de medicamentos en el país.

La India, por su parte, se ha consolidado como uno de los principales actores del sector a nivel mundial, al producir cerca del 20 % de los medicamentos genéricos que se consumen globalmente y más del 60 % de las vacunas utilizadas por la Organización Mundial de la Salud.

En términos comerciales, la relación entre ambos países muestra una tendencia creciente. De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y noviembre de 2025 Colombia importó productos farmacéuticos desde la India por US$170,5 millones, superando el total registrado durante todo 2024.

Este comportamiento refleja el interés del mercado colombiano por los productos del país asiático, reconocidos por su competitividad en precios, que pueden ser hasta 50% más bajos frente a otros mercados.

Además de las reuniones empresariales, el evento servirá como un espacio de intercambio de conocimiento y experiencias regulatorias, en un momento en el que la industria farmacéutica se ha convertido en un sector estratégico para la seguridad sanitaria, el desarrollo económico y la innovación en Colombia.

