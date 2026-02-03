Colombia-Estados unidos

Comercio con EE. UU.: estos son los 10 datos económicos por los que Colombia requiere que la reunión Petro-Trump salga bien

La Cámara Colombo Americana se ocupó de hacer la lista.

Redacción Economía
3 de febrero de 2026, 5:04 p. m.
La Cámara Colombo Americana se ocupó de hacer un listado de la importancia que tiene el comercio bilateral entre los dos países.
La Cámara Colombo Americana se ocupó de hacer un listado de la importancia que tiene el comercio bilateral entre los dos países. Foto: Jorge Orozco / El País

En Colombia y en el mundo, hay expectativa por lo que serán los resultados de la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro en Washington, la cual empezó este 3 de febrero a las 11 de la mañana.

La Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, liderada por María Claudia Lacouture, se ocupó de hacer un listado de la importancia que tiene el comercio bilateral entre los dos países, cuyos mandatarios están sentados en busca de un diálogo, luego del intercambio de mensajes hostiles.

Listado de la relación comercial

1. Principal socio comercial: Las exportaciones del país el año pasado sumaron 14.868,3 millones de dólares, de las cuales el 30 % de las ventas totales fueron a Estados Unidos.

2. No es puro petróleo: El paquete de productos de exportación desde Colombia es variado, pese a que por mucho tiempo se habló de que lo más importante era el envío de petróleo hacia ese país. Pues bien, ahora el 66 % de los productos exportados a EE. UU.

Primer cara a cara entre Gustavo Petro y Donald Trump.
Primer cara a cara entre Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Presidencia

3. Muchas empresas exportadoras: La relación comercial binacional permite la actividad de más de 3.000 empresas que exportan productos a Estados Unidos, representando el 35 % de las que lo hacen al mundo, según información de la Dian. En lo corrido de 2025, hasta noviembre, 3.244 empresas han realizado exportaciones a ese país.

4. Lo que nos traen ellos a Colombia: Cerca del 70 % de las importaciones desde Estados Unidos son bienes que no produce Colombia y que, en su mayoría, entran a formar parte de las cadenas productivas locales. Entre enero y noviembre, Colombia importó de Estados Unidos bienes por 14.857,3 millones de dólares, con un decrecimiento del 0,8 %.

5. La IED: Un tema crucial para las cuentas de Colombia es la Inversión Extranjera Directa. En el tercer trimestre de 2025, se registró en 3.375,4 millones de dólares, lo que equivale a un 37 % del total que recibió el país. “La inversión total llega a más de 15 sectores del país, entre ellos comercio, telecomunicaciones, petrolero y minero, financiero, industria manufacturera, electricidad, gas y agua, construcción y agricultura, entre otros. En Colombia hay cerca de 650 empresas de EE. UU., confirma AmCham.

Cepal: inversión extranjera directa caerá hasta 55% en 2020 en América Latina
Inversión Extranjera Directa Foto: Getty Images

6. Remesas. Según los datos de AmCham, Estados Unidos es el principal emisor de remesas para Colombia. No en vano, entre enero y septiembre de 2025 se registraron en 4.853,6 millones de dólares

7. Turismo. El país del norte también es el mayor aportante de visitantes: Estados Unidos es el principal emisor de turistas extranjeros a Colombia, dice AmCham. En los primeros 11 meses de 2025 habían llegado 1.067.110.

Colombia insistirá en renegociar algunos puntos de los TLC que ha firmado con diversos países, entre ellos, Estados Unidos.
Colombia insistirá en renegociar algunos puntos de los TLC que ha firmado con diversos países, entre ellos, Estados Unidos. Foto: El País

8. Intercambio por TLC. Colombia tiene un TLC firmado con Estados Unidos. AmCham recuerda que hay 11.497 partidas que Colombia puede exportar a Estados Unidos.

9. Relación monetaria. Más de USD$1 de cada USD$4 del comercio depende de la relación con Estados Unidos.

10.El intercambio implica empleos. Más de 5 millones de empleos, directos o indirectos, están vinculados a la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos.

