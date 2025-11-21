Suscribirse

Mundo

Tragedia en el Salón Aeronáutico de Dubái: muere piloto de avión de combate indio luego de estrellarse en vuelo de exhibición

Este es el segundo accidente que se produce en menos de un año con el mismo ejemplar de avión.

Redacción Mundo
21 de noviembre de 2025, 9:41 p. m.
Tragedia en Dubái Air Show: muere pilotó de avión de combate indio luego de estrellarse en vuelo de exhibición
Tragedia en Dubái Air Show: muere pilotó de avión de combate indio luego de estrellarse en vuelo de exhibición | Foto: Dubai Media Office

Una tragedia estremece al Salón Aeronáutico de Dubái luego de que un avión de combate indio se estrellara este viernes durante una demostración aérea, causando la muerte del piloto y conmocionando a los cientos de espectadores presentes.

El accidente ocurrió en el Aeropuerto Internacional Al Maktoum, a aproximadamente 1.6 kilómetros de la zona de exhibición aérea del evento, uno de los más importantes del Medio Oriente en su tipo, cuando un ejemplar de HAL Tejas, un avión de combate ligero desarrollado por Hindustan Aeronautics Ltd. para la Fuerza Aérea India realizara un vuelo demostrativo frente a una multitud que asistía al evento bianual cuando, aparentemente, el piloto perdió el control de la aeronave, provocando una caída en picada a gran velocidad y estallándose tras el impacto.

Así fue captado el trágico momento:

El trágico accidente generó una densa columna de humo negro que rápidamente llamó la atención de los espectadores y equipos de emergencia, que llegaron al sitio para socorrer al piloto. Lamentablemente, este sufrió heridas mortales y murió en el acto, según confirmó la Fuerza Aérea India, que anunció además una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

Este accidente ocurre en un marco de gran importancia para la industria aeronáutica y militar, ya que el Salón Aeronáutico de Dubái reúne a fabricantes, operadores y líderes militares de todo el mundo para exhibir avances tecnológicos y equipos de última generación. La exhibición aérea era seguida atentamente por miles de personas, que observaron atónitas cómo uno de los aviones más modernos de la India se desplomaba en pleno vuelo ante sus ojos.

Tras el accidente la oficina de prensa de la ciudad de Dubái envió un mensaje de condolencia a la familia del piloto que falleció, asegurando que “El Comité Organizador del Salón Aeronáutico de Dubái expresa sus más sentidas condolencias a la familia del piloto de la Fuerza Aérea India que perdió la vida en el accidente aéreo de hoy”.

El Comité también transmitió su más sentido pésame a la Fuerza Aérea India”. De acuerdo con Aditya Raj Kaul, editor ejecutivo del medio de comunicación NDTV, la víctima fatal del accidente fue Namansh Syal.

Este es el segundo accidente conocido de este avión, fabricado por Hindustan Aeronautics Ltd HIAE.NS y propulsado por motores de General Electric GE.N engines. El primer siniestro ocurrió durante un ejercicio en India en 2024.

