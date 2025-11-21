Tragedia en el Salón Aeronáutico de Dubái: muere piloto de avión de combate indio luego de estrellarse en vuelo de exhibición

Una tragedia estremece al Salón Aeronáutico de Dubái luego de que un avión de combate indio se estrellara este viernes durante una demostración aérea, causando la muerte del piloto y conmocionando a los cientos de espectadores presentes.

El accidente ocurrió en el Aeropuerto Internacional Al Maktoum, a aproximadamente 1.6 kilómetros de la zona de exhibición aérea del evento, uno de los más importantes del Medio Oriente en su tipo, cuando un ejemplar de HAL Tejas, un avión de combate ligero desarrollado por Hindustan Aeronautics Ltd. para la Fuerza Aérea India realizara un vuelo demostrativo frente a una multitud que asistía al evento bianual cuando, aparentemente, el piloto perdió el control de la aeronave, provocando una caída en picada a gran velocidad y estallándose tras el impacto.

Así fue captado el trágico momento:

BREAKING: An Indian Tejas fighter jet crashed during an aerial display at the Dubai Air Show. pic.twitter.com/TvwUoe3juh — Clash Report (@clashreport) November 21, 2025

A Tejas fighter aircraft from India participating in today’s flying display at the Dubai Airshow has crashed, resulting in the tragic death of the pilot. Firefighting and emergency teams responded rapidly to the incident and are currently managing the situation on-site. pic.twitter.com/LpdE87YjLM — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 21, 2025

El trágico accidente generó una densa columna de humo negro que rápidamente llamó la atención de los espectadores y equipos de emergencia, que llegaron al sitio para socorrer al piloto. Lamentablemente, este sufrió heridas mortales y murió en el acto, según confirmó la Fuerza Aérea India, que anunció además una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

Este accidente ocurre en un marco de gran importancia para la industria aeronáutica y militar, ya que el Salón Aeronáutico de Dubái reúne a fabricantes, operadores y líderes militares de todo el mundo para exhibir avances tecnológicos y equipos de última generación. La exhibición aérea era seguida atentamente por miles de personas, que observaron atónitas cómo uno de los aviones más modernos de la India se desplomaba en pleno vuelo ante sus ojos.

The Dubai Airshow Organising Committee extends its heartfelt condolences to the family of the Indian Air Force pilot who lost his life in today’s aircraft crash. The Committee also conveys its deepest sympathies to the Indian Air Force. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 21, 2025

Tras el accidente la oficina de prensa de la ciudad de Dubái envió un mensaje de condolencia a la familia del piloto que falleció, asegurando que “El Comité Organizador del Salón Aeronáutico de Dubái expresa sus más sentidas condolencias a la familia del piloto de la Fuerza Aérea India que perdió la vida en el accidente aéreo de hoy”.

El Comité también transmitió su más sentido pésame a la Fuerza Aérea India”. De acuerdo con Aditya Raj Kaul, editor ejecutivo del medio de comunicación NDTV, la víctima fatal del accidente fue Namansh Syal.

India’s Braveheart Pilot of Tejas Fighter Jet Wing Commander Namansh Syal seen here in a video during Dubai Air Show with India’s MoS Defence Sanjay Seth, India’s Envoy to UAE Deepak Mittal and India’s Additional Secretary, Gulf in MEA Aseem Mahajan. 🙏



pic.twitter.com/SAFHACARpn — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 21, 2025