Tragedia en Florida: misionero y su hija mueren en accidente aéreo en un viaje de ayuda humanitaria

Este martes se confirmó la muerte de dos personas en un accidente aéreo en el estado de Florida. Las autoridades notificaron que una pequeña avioneta viajaba rumbo a Jamaica para llevar ayuda humanitaria tras el huracán que dejó desastres en la isla la semana pasada.

La organización ministerial cristiana Ignite the Fire anunció que el misionero Alexander Wurm, de 53 años —y quien fundó el grupo cristiano—, y su hija Serena Wurm, de 22, perdieron la vida cuando la avioneta Beechcraft King Air en la que viajaban se estrelló en área residencial de Coral Springs, en la ciudad de Fort Lauderdale.

Los servicios de emergencia locales acudieron el martes al lugar del accidente. | Foto: AP

“Su último viaje encarnó el desinterés y el coraje, recordándonos el poder del servicio y el amor”, se lee en un comunicado que publicó la organización en sus redes sociales. De acuerdo con los detalles, la pareja tenía como destino Jamaica, el pasado lunes 10 de noviembre. “Descansen en paz, Alexander y Serena — su luz perdura en todos aquellos cuyas vidas cambiaron”.

Las autoridades notificaron que el pequeño avión se estrelló a tan solo unos minutos del despegue en el Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale, cerca de las 10:14 de la mañana del lunes. Cinco minutos después, los agentes policiales y del servicio de emergencia acudieron al rescate.

Trabajadores de emergencia cerca del lugar donde se estrelló una avioneta en Coral Springs, Florida, el 10 de noviembre del 2025. | Foto: AP

Tras el accidente, la Administración Federal de Aviación inicio una investigación para determinar las causas del incidente. Las indagaciones preliminares indican que la avioneta fue fabricada en 1976. Cuando Wurm adquirió la aeronave para continuar con su propósito misionero en el Caribe, publicó en sus redes sociales que el avión era “un King Air más antiguo con motores completamente nuevos”.

Además, aseguró que era “perfecto” para transportar generadores, baterías y materiales de construcción a Jamaica, una de las islas más afectadas por el paso de los recientes huracanes en el Caribe.

Un hombre camina por una calle inundada antes de la llegada del huracán Melissa, el lunes 27 de octubre de 2025, a Old Harbour, Jamaica. | Foto: AP

“He sido piloto desde 2005 y sentí que el ministerio Ignite debería tener una aeronave de misiones si quería bendecir efectivamente al Caribe”, escribió el líder cristiano el pasado 2 de noviembre en sus redes sociales. “¡Perfecta para la misión de llevar ayuda a Montego Bay y la avioneta está lista justo a tiempo!”