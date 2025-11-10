Un fuerte operativo se desplegó este lunes, 10 de noviembre, en Coral Springs, Florida, luego de que un avión pequeño se estrellara en las cercanías de una zona residencial.

Los equipos de emergencia trabajan en el lugar para controlar el fuego y determinar si hay víctimas, mientras la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron una investigación sobre lo ocurrido.

Lo que se sabe del accidente

Aproximadamente a las 10:30 a.m. hora local, dos unidades policiales y de bomberos de Coral Springs recibieron múltiples llamadas que reportaban un avión volando a baja altura sobre una zona residencial, de acuerdo a lo que informa Newsweek.

Una hora más tarde, se confirmó que la aeronave había colisionado primero contra la copa de una palmera, luego una valla, y finalmente cayó en un estanque dentro de la propiedad, sin ocasionar hasta ahora daños mayores a casas vecinas.

Luego del accidente, el acceso a Creekside Drive fue cerrado y se instaló un perímetro de seguridad mientras se desarrolla la investigación.

El avión había despegado del aeropuerto de Fort Lauderdale a las 10:14 a.m. con destino a Jamaica, en una misión humanitaria para asistir a damnificados del huracán Melissa.

WATCH: A small plane carrying hurricane relief supplies to Jamaica crashed into a lake in a Coral Springs, Florida neighborhood Monday morning. No word yet on casualties. pic.twitter.com/oQoA0bDJCJ — Breaking911 (@Breaking911) November 10, 2025

Respuesta de emergencia

Según el medio en mención, el cuerpo de bomberos empleó espuma para sofocar restos de combustible y evitar una ignición mayor en el estanque donde cayó el avión.

Un neumático de la aeronave fue hallado junto a una piscina contigua al lugar del impacto, lo que evidencia la violencia del choque.

Hasta el momento no hay reporte oficial de víctimas, pero autoridades de Coral Springs declararon la existencia de “posibles fatalidades desconocidas”.

“Todavía no hemos encontrado un avión completo, creemos que puede estar roto en pedazos más pequeños, aún no lo sabemos, por supuesto, esto es muy preliminar”, afirmó el jefe de bomberos de Coral Springs, Mike Moser.

Las agencias federales, la NTSB y la FAA están ya sobre el terreno para recabar datos de la caja negra de la aeronave, de las condiciones de mantenimiento, del historial de la aeronave y de los factores operacionales.