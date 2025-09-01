Suscribirse

Estados Unidos

Tragedia aérea: dos aviones colisionaron en EE. UU. en pleno intento de aterrizaje

Una de las aeronaves explotó tras el incidente.

Redacción Mundo
2 de septiembre de 2025, 1:44 a. m.
Tomada New York Post/9Noticias
Los aviones quedaron completamente destruidos en el accidente. | Foto: Tomada New York Post/9Noticias

El pasado domingo, 31 de agosto, se registró un accidente aéreo entre dos aviones que colisionaron, lo que provocó que una de las aeronaves se incendiara en el aire. El incidente tuvo lugar en el Aeropuerto Municipal de Fort Morgan, en el estado de Colorado.

De acuerdo con la información de la Administración Federal de Aviación (FAA), el accidente fue entre un avión Cessna 172 y un Extra Flugzeugbau EA300, y ocurrió el 31 de agosto cerca de las 10:40 de la mañana.

Contexto: Vuelo se desploma más de 1.000 metros por turbulencia y deja dos heridos: así fue el momento grabado en cabina
Tomada New York Post/9Noticias
El accidente ocurrió cuando las dos naves estaban aterrizando. | Foto: Tomada New York Post/9Noticias

Las autoridades indicaron que las dos aeronaves estaban intentando aterrizar cuando se chocaron. Además, aseguraron que a bordo de los pequeños aviones había dos pasajeros. Los agentes policiales anunciaron que una persona perdió la vida, mientras que los otros tres están gravemente heridos.

El choque provocó que una de las aeronaves se incendiara al momento de caer al suelo, mientras que el otro resultó fatalmente dañado, según las especificaciones de la Oficina del Sheriff del Condado de Morgan.

Contexto: Video: vuelo de Avianca fue evacuado por “amenazas” de pasajero; exconcejal relata los “momentos de pánico” que vivió

El sheriff del condado, David Martin, aseguró a la prensa local que al menos uno de los pasajeros sufrió graves quemaduras. Agregó que las autoridades locales acudieron al lugar para atender a los pasajeros, revisar el estado de las naves y abrir una investigación al respecto, junto con la oficina forense.

Tomada New York Post/9Noticias
Una persona perdió la vida y las otras tres están heridas. | Foto: Tomada New York Post/9Noticias

Además, el medio NTSB anunció que la FAA, en colaboración con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, se unirá a las investigaciones sobre el incidente.

Por ahora, se espera que las autoridades de emergencia analicen el lugar y las condiciones de vuelo para determinar las causas del accidente. Por su parte, la oficina del sheriff aseguró, en un comunicado al respecto, que en los próximos días se revelarán más detalles.

Contexto: Avión de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, fue alcanzado por una interferencia, ¿de dónde vino la “amenaza”?

Mientras tanto, el Aeropuerto Municipal de Fort Morgan fue cerrado durante la mañana y la tarde, en lo que los operadores de emergencia recogieron los aviones y atendieron a las personas.

Tomada New York Post/9Noticias
Las autoridades investigan las causas del accidente. | Foto: Tomada New York Post/9Noticias

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de la víctima de este trágico suceso. Asimismo, agradecemos a los ciudadanos que ayudaron a extinguir el incendio hasta que los bomberos y los servicios de emergencia llegaron al lugar”, manifestaron funcionarios de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa.

Esta oficina indicó en un comunicado sobre lo sucedido que, luego de que los aviones cayeran al suelo, varios transeúntes acudieron para ayudar al rescate de los pasajeros, incluso los oficiales dijeron que algunas personas intentaron apagar el fuego ellos mismos.

