Vuelo se desploma más de 1.000 metros por turbulencia y deja dos heridos: así fue el momento grabado en cabina

Luego del incidente a bordo, el avión se vio obligado a aterrizar de emergencia.

Redacción Mundo
30 de agosto de 2025, 3:02 a. m.
La ubicación al interior de un avión en medio de un vuelo.
Dos pasajeros resultaron con graves heridas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Dos pasajeros resultaron gravemente heridos en medio de un vuelo de la aerolínea estadounidense SkyWest, debido a que se presentó una fuerte turbulencia el pasado jueves, 28 de agosto, de acuerdo con la información de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Por redes sociales rondaron videos del momento de pánico que vivieron los pasajeros, que viajaban desde Aspen, en el estado de Colorado, con destino a Houston, en Estados Unidos.

Cerca de las 8 de la noche, el vuelo 5971 se desvió y aterrizó sin complicaciones en el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom.

Los datos del rastreador de vuelos, FlightAware, tras 90 minutos de vuelos, se evidenció una turbulencia que provocó que la aeronave cayera 1.224 metros en menos de un minuto. Los siguientes diez minutos, este siguió perdieron altitud, por lo que tuvo que ser desviado para aterrizar de emergencia.

Contexto: Pasajeros graban aterrador momento a bordo: parte del ala se desprende y genera caos en pleno vuelo

Minutos antes de descender, el piloto se comunicó con el control de tráfico aéreo para indicar que había heridos dentro del avión. “Necesitaremos una camilla”, dice la grabación de audio, la cual fue obtenida por el medio local LiveATC.net.

Por lo tanto, los servicios de emergencia se dirigieron a la pista en la espera de que el avión llegara.

La banca en jet corporativo se aleja
El avión aterrizó de emergencia tras 90 minutos de vuelo. | Foto: Getty Images

“El vuelo aterrizó sin problemas y fue recibido por personal médico a su llegada. Nuestra máxima prioridad es la seguridad y el bienestar de todos a bordo, y estamos trabajando con nuestro socio United para ayudar a los clientes”, declaró un funcionario de SkyWest al medio People.

Contexto: Video: así fue el trágico accidente aéreo que dejó un muerto en Polonia

Además, un funcionario del aeropuerto de Austin aseguró al mismo medio que las autoridades de emergencia del Condado de Austin-Travis “evaluó a 39 pasajeros y 4 tripulantes por posibles lesiones. Dos pacientes adultos fueron trasladados a hospitales de la zona como medida de precaución”.

“Dos pacientes adultos fueron trasladados a hospitales de la zona como medida de precaución”, agregó.

Avión
La turbulencia es uno de los fenómenos más comunes en los vuelos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Este se suma a una serie de incidentes similares que han ocurrido en los cielos de Estados Unidos. El pasado mes, se reportaron 25 personas heridas en un vuelo de Delta Airlines, debido a que este enfrentó “una turbulencia significativa”.

La turbulencia es uno de los fenómenos más comunes en los vuelos. Es causada por perturbaciones externas como tormentas, aire o las montañas, que también pueden modificar el ciclo del aire, haciendo que este se comporte similar a una roca o un obstáculo en el suelo, provocando fuertes movimientos a bordo.

Expertos han asegurado que los cambios climáticos y el calentamiento global han intensificado las turbulencias de los vuelos, poniendo en riesgo la vida y seguridad de millones de viajeros.

