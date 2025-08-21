Pasajeros graban aterrador momento a bordo: parte del ala se desprende y genera caos en pleno vuelo

Por redes sociales fue compartido un video que ha llamado la atención de millones de internautas, pues muestra el momento exacto en el que una parte del ala de un avión se desprende mientras que la aeronave está volando a decenas de metros sobre la superficie.

Mientras tanto, los pasajeros observaban horrorizados cómo la parte del avión Boeing 737 se despegó del ala, en medio de un vuelo que se dirigía al estado de Texas, en Estados Unidos, el pasado martes.

De acuerdo con los reportes de la prensa estadounidense, el vuelo 1893 de la aerolínea Delta Air Lines inició su ruta en el Aeropuerto Internacional de Orlando y tenía como destino el Aeropuerto Internacional Austin Bergstrom, en la ciudad de Austin, Texas.

WATCH: Delta Boeing 737-800 flight DL1893 from Orlando landed in Austin yesterday with the left wing aft flap detached.

En pleno vuelo, algunas personas a bordo notaron que un pedazo del ala se desprendió y grabaron con sus dispositivos el terrorífico momento. Además, las imágenes dan cuenta de la fuerte turbulencia que se empezó a sentir en el avión, mientras que el ala temblaba.

“Sentimos que había mucha turbulencia. El avión se sacudía. La señora que iba delante abrió la ventanilla y nos dijo que estaba rota. Abrí la ventanilla y me asusté”, confesó la testigo del momento, Shanila Arif, en entrevista con CNN.

Por su parte, la aerolínea Delta pidió disculpas por el incidente y los inconvenientes que este pudo causar en las personas que viajaban. Según la empresa, a bordo iban 62 pasajeros y seis miembros de la tripulación, de los cuales ninguno sufrió heridas. También, la agencia aseguró que la aeronave en cuestión fue puesta “fuera de servicio por mantenimiento”.

Una testiga aseguró que se sintió una fuerte turbulencia a bordo.

“Nada es más importante que la seguridad de nuestra gente y nuestros clientes”, aseguró Delta en un comunicado oficial que compartió al respecto.

“La tripulación del vuelo 1893 de Delta Air Lines reportó daños en el flap del ala izquierda luego de aterrizar de manera segura en el Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom alrededor de las 3:10 p. m., hora local, del martes”, detalló la Administración Federal de Aviación (FAA) al medio The Independent.

El avión logró aterrizar sin complicaciones.

Al mismo tiempo, la FAA anunció que abrió una investigación para determinar las posibles causas del incidente, pues los aviones suelen ser revisados exhaustivamente antes de iniciar los respectivos viajes, con especial atención a las partes importantes durante el despegue y el aterrizaje, como es el caso del ala.