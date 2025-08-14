Pasajero genera caos en un avión de Breeze Airways en EE. UU.: el momento en video

Un vuelo en Estados Unidos tuvo que ser desviado de su destino luego de que un pasajero arremetiera en contra de la tripulación, a quienes amenazó con una patineta que cargaba consigo, según documentan los videos que compartieron testigos del momento.

Los oficiales de la Policía de Grand Junction, en el estado de Colorado, recibieron una llamada de emergencia proveniente de un vuelo de la aerolínea Breeze Airways alrededor de las 11 de la mañana el pasado miércoles 13 de agosto, según las especificaciones de la autoridad local, que compartió un comunicado en su perfil de Facebook.

🚨 BREEZE AIRWAYS FLIGHT CHAOS: Drunk passenger on Virginia–L.A. flight yells racist slurs, waves skateboard, and repeatedly breaks free from restraints—until a larger passenger physically forces him into a seat.

Flight diverted to Grand Junction, CO. No injuries.Suspect in jail



Cuando el avión aterrizó de emergencia en el Aeropuerto de Grand Junction —luego de despegar desde Norfolk, en el estado de Virginia, a las 9 de la mañana—, y las autoridades llegaron al avión, encontraron al hombre, de 46 años, que provocó el caos a bordo, es estado de ebriedad, según el informe oficial.

Los agentes que atendieron la emergencia aseguraron que el hombre “se agitó” y lanzó “insultos racistas al personal de la aerolínea”.

La Policía especificó que cuando los auxiliares de vuelo intentaron sujetar a la persona en medio del vuelo, este logró soltarse y seguir insultando y agrediendo a las personas a su alrededor, por lo que el piloto de la aeronave optó por llevar a cabo un aterrizaje antes de su destino final en Los Ángeles.

El avión interrumpió su ruta para que arrestaran al hombre. | Foto: Getty Images

Los oficiales locales también anunciaron que no hubo heridos en medio del incidente, y que el hombre no logró agredir a nadie. Sin embargo, las autoridades no detallaron los cargos con los que será señalado el hombre, ni tampoco revelaron su información personal, pero dijeron que en los próximos días el Departamento de la Fiscalía del condado brindará más información.

Los datos de la Administración Federal de Aviación (FAA) demuestran que las personas con comportamientos agresivos o descontrolados podrían enfrentar multas de hasta 37.000 dólares, o enfrentar una pena en la cárcel, dependiendo de la gravedad de los sucesos.

Las personas con mal comportamiento a bordo pueden enfrentar multas o penas en la cárcel. | Foto: istock

La FAA indicó que lo que lleva de 2025, se han reportado al menos 1.000 casos de pasajeros indisciplinados que han provocado caos dentro de los vuelos alrededor del país norteamericano.