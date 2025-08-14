Suscribirse

Pasajero genera caos en un avión de Breeze Airways en EE. UU.: el momento en video

El hombre fue arrestado luego de que el avión aterrizó de emergencia, horas después retomó su ruta normal.

Redacción Mundo
14 de agosto de 2025, 11:55 p. m.
El caos que provocó el hombre, causó un aterrizaje de emergencia.
El caos que provocó el hombre, causó un aterrizaje de emergencia. | Foto: Tomada de redes sociales

Un vuelo en Estados Unidos tuvo que ser desviado de su destino luego de que un pasajero arremetiera en contra de la tripulación, a quienes amenazó con una patineta que cargaba consigo, según documentan los videos que compartieron testigos del momento.

Los oficiales de la Policía de Grand Junction, en el estado de Colorado, recibieron una llamada de emergencia proveniente de un vuelo de la aerolínea Breeze Airways alrededor de las 11 de la mañana el pasado miércoles 13 de agosto, según las especificaciones de la autoridad local, que compartió un comunicado en su perfil de Facebook.

Cuando el avión aterrizó de emergencia en el Aeropuerto de Grand Junction —luego de despegar desde Norfolk, en el estado de Virginia, a las 9 de la mañana—, y las autoridades llegaron al avión, encontraron al hombre, de 46 años, que provocó el caos a bordo, es estado de ebriedad, según el informe oficial.

Contexto: Histórico: Estados Unidos reabre su espacio aéreo a vuelos supersónicos tras medio siglo de restricciones

Los agentes que atendieron la emergencia aseguraron que el hombre “se agitó” y lanzó “insultos racistas al personal de la aerolínea”.

La Policía especificó que cuando los auxiliares de vuelo intentaron sujetar a la persona en medio del vuelo, este logró soltarse y seguir insultando y agrediendo a las personas a su alrededor, por lo que el piloto de la aeronave optó por llevar a cabo un aterrizaje antes de su destino final en Los Ángeles.

La banca en jet corporativo se aleja
El avión interrumpió su ruta para que arrestaran al hombre. | Foto: Getty Images

Los oficiales locales también anunciaron que no hubo heridos en medio del incidente, y que el hombre no logró agredir a nadie. Sin embargo, las autoridades no detallaron los cargos con los que será señalado el hombre, ni tampoco revelaron su información personal, pero dijeron que en los próximos días el Departamento de la Fiscalía del condado brindará más información.

Contexto: Los 5 tips para organizar su maleta en un viaje de dos semanas; los artículos que no debe olvidar

Los datos de la Administración Federal de Aviación (FAA) demuestran que las personas con comportamientos agresivos o descontrolados podrían enfrentar multas de hasta 37.000 dólares, o enfrentar una pena en la cárcel, dependiendo de la gravedad de los sucesos.

Reino Unido, Suiza y Estados Unidos, los destinos más frecuentados por los magistrados de la JEP entre 2022 y 2024.
Las personas con mal comportamiento a bordo pueden enfrentar multas o penas en la cárcel. | Foto: istock

La FAA indicó que lo que lleva de 2025, se han reportado al menos 1.000 casos de pasajeros indisciplinados que han provocado caos dentro de los vuelos alrededor del país norteamericano.

Los agentes agregaron que el vuelo se retrasó temporalmente un par de horas, mientras que las autoridades arrestaban al hombre y se reincorporaba la tripulación. Según el comunicado oficial, el vuelo retomó el vuelo desde Colorado a las 6 de la tarde, y aterrizó en Los Ángeles una hora después.

