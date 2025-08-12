Suscribirse

Turismo

Los 5 tips para organizar su maleta en un viaje de dos semanas; los artículos que no debe olvidar

Con estos trucos que han compartido varios viajeros profesionales es posible viajar ligero y evitar multas.

Redacción Turismo
12 de agosto de 2025, 8:09 p. m.
Prepare la maleta de viaje de forma inteligente: ¿es mejor doblar o enrollar la ropa?
Turista preparando su maleta | Foto: Getty Images/iStockphoto

Una práctica común que suele distinguir a quienes viajan con frecuencia es nunca facturar una maleta. Esto debido a varias razones que van más allá del costo que representa, pues significa ahorrar tiempo, comodidad y reducir los riesgos a posibles inconvenientes de pérdida de equipaje o demoras.

Para la mayoría resulta más factible viajar únicamente con el equipaje de mano y, por ende, a lo largo de sus experiencias han puesto en práctica diferentes estrategias efectivas que, ahora, comparten a través de diferentes portales especializados en viajes o medios internacionales tan reconocidos como The New York Times.

En un artículo publicado por este diario estadounidense, un grupo de viajeros profesionales indica que el primer tip clave para poder viajar únicamente con equipaje de mano sin excederse en peso es llevar las prendas y documentos exclusivamente necesarios, especialmente para una estancia larga.

No obstante, antes de empezar a empacar, es importante tener en cuenta que las dimensiones estándar para el equipaje de mano suelen ser de 55 cm de alto, 40 cm de ancho y 23 cm de profundidad. A pesar de tener presente estos datos, es fundamental verificar antes en la página de la aerolínea con la que se realizará el vuelo para revisar también los límites de peso. que en algunos casos puede variar según el destino.

Viajera preparando su equipaje
Joven clasificando y organizando prendas de vestir coloridas de una maleta vintage en su casa. | Foto: Getty Images

Tips para tener en cuenta a la hora de alistar el equipaje

1. Elegir el equipaje adecuado

Muchos prefieren las maletas rígidas con ruedas debido a que pueden ser más ligeras que las blandas, “pesa aproximadamente la mitad que el resistente nailon utilizado en las maletas blandas”, dice Hitha Palepu, autora y empresaria radicada en Nueva York que escribió el que podría ser el libro definitivo sobre el tema, How to Pack: Travel Smart for Any Trip (Cómo empacar: viaja con inteligencia), de 2017.

2. Llevar exclusivamente lo necesario

Para ello, los viajeros profesionales recomiendan eliminar de raíz la mentalidad de ‘por si acaso’”. “Si algo no es absolutamente esencial, no entra en la lista”, dice la artista radicada en Nueva York Laila Gohar, citada por The New York Times.

En este caso se aconseja empacar conjuntos que combinen entre sí y calzado que se adapte también a diferentes outfits, sin olvidar los artículos de higiene personal y otros artículos esenciales.

3. Aprovechar cada centímetro de la maleta

Esto es posible cuando se empacan primero los objetos más grandes y aplicar la técnica de enrollar algunas prendas, según la tela, para evitar arrugas.

Si es necesario llevar un abrigo, se aconseja elegir uno versátil y llevarlo en el avión.

Equipaje de viaje
Viajero preparando su maleta de viaje | Foto: Getty Images
4. Usar bolsas de compresión

Este tipo de bolsas para empacar permiten ordenar la ropa por categorías o días, facilitando el acceso y el reempaquetado. Además, ayudan a reducir el volumen de prendas voluminosas como abrigos o toallas, señala el portal Eminent de España.

5. Optimizar cada espacio disponible

Expertos recomiendan llenar los huecos disponibles con elementos pequeños como cinturones, medias o calcetines y accesorios dentro de los zapatos.

Asimismo, colocar objetos pesados en la base del equipaje mejora el equilibrio y evita deformaciones.

