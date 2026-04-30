Así es el municipio antioqueño reconocido por la calidad de sus cafés gourmet; queda a menos de 3 horas de Medellín

A unos 105 kilómetros de Medellín aproximadamente, se encuentra un encantador municipio antioqueño que, desde hace un largo tiempo, ha ganado reconocimiento a nivel nacional e internacional gracias a la calidad de sus cafés gourmet.

Rodeado de paisajes montañosos y un clima que ronda los 24 grados centígrados, este lugar también cautiva a sus visitantes no solo por su belleza natural.

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Sin embargo, su sello más conocido es el aroma, sabor y cuidadoso proceso de producción de sus cafés. Este lugar es el municipio de Ciudad Bolívar, un destino en el que la tradición cafetera se vive en cada rincón.

Allí, los turistas viven una experiencia auténtica que combina cultura, historia y tradición, ofreciendo escenarios perfectos para degustar deliciosas tazas de café que se consolidan como unas de las mejores para probar en Colombia.

Entre sus lugares de interés preferidos para descansar, contemplar el paisaje y degustar su café insignia se encuentra el parque principal, un espacio donde, bajo la sombra de varios samanes, se disponen las sillas de los locales y las bancas, ideales para conversar y disfrutar de una buena taza de este producto.

En Ciudad Bolívar los viajeros encuentran diversidad de planes para desarrollar. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Además, se destaca por conservar el 70% de su arquitectura original y es atravesado a la mitad por la vía nacional que conduce al vecino departamento del Chocó.

Otros atractivos de Ciudad Bolívar para conocer durante su visita

Aunque es un destino que se caracteriza principalmente por su sabor y aroma a café, también goza una riqueza cultural y natural digna de explorar y admirar.

Para ello se recomienda incluir en el itinerario paradas en otros puntos de interés como la Casa de la Cultura, que aún mantiene su diseño arquitectónico de estilo republicano desde su construcción en 1890.

En este lugar se centra la formación artística del municipio y también es la sede del Museo Arqueológico Precolombino y de la Pinacoteca, donde hay una gran colección de piezas donadas por la comunidad que cuentan la historia de este territorio antioqueño.

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Por otro lado, se destaca el corregimiento San Bernardo de los Farallones, un rincón mágico de Ciudad Bolívar de vocación turística que cuenta con múltiples atractivos naturales como el Ecoparque Farallones, la piscina natural y los senderos de sus veredas.

Como parte de su riqueza hídrica, sobresalen sus ríos Los Monos, La Sucia, La Linda, El Bolívar Arriba, El Manzanillo y Farallón, así como las Patudal, Colecaballo, Los Patos, La Arboleda, Las Pocetas y La Cascada.