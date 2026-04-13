Así es el pueblo que se consolida como epicentro del turismo religioso en Antioquia; queda a menos de 1 hora de Medellín

Ubicado en la subregión del Oriente antioqueño, a solo 33.3 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje por carretera de menos de una hora, se encuentra el encantador municipio de Rionegro, un destino que actualmente se consolida como epicentro del turismo religioso en Antioquia.

Durante la Semana Santa de este 2026, gracias a su oferta turística donde la fe y la unión se entrelazan, esta población se convirtió en una de las más visitadas de la región, según el balance entregado por la administración local del mismo municipio.

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“En nuestro municipio de Rionegro esta Semana Santa se vivió con gran fervor, con gran respeto y por supuesto la participación de todos nuestros ciudadanos. Definitivamente Rionegro es una ciudad histórica que ha permitido creer y formar en fe a todas las personas, a todas las familias y a todas las comunidades”, comentó Jorge Rivas, alcalde de este municipio.

Al recorrer sus templos, se destacaron valores como el respeto, la disciplina y la devoción, especialmente en la Catedral San Nicolás el Magno, que recibió a los creyentes en las diferentes jornadas que allí se vivieron.

Un territorio de fe imperdible en celebraciones religiosas

Este tipo de celebraciones consolidan a Rionegro como una ciudad histórica que ha preservado sus tradiciones en el tiempo, transformándolas en un pilar fundamental para la construcción social y la identidad colectiva de su comunidad.

Eventos religiosos en Rionegro, Antioquia Foto: Cortesía - Alcaldía de Rionegro / API

En este contexto, iniciativas como “Rionegro Sacro”, presentada en la Semana Mayor de este 2026, el municipio ofreció a locales y visitantes un encuentro donde la música, la fe y la tradición se mezclaron para propiciar momentos de reflexión, elevar el espíritu y fortalecer los lazos comunitarios.

De esta manera, las parroquias y templos del municipio se convirtieron en escenarios de una programación artística de alto nivel, pensada para acompañar los momentos de recogimiento propios de esta época con entrada libre.

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Así, cada año este pueblo antioqueño busca acercar a la ciudadanía a expresiones culturales que enriquecen el alma y consolidan a Rionegro como referente cultural en la región, al tiempo que amplía su reconocimiento como escenario clave de grandes acontecimientos que dejaron una huella determinante en la historia del país.

De hecho, es precisamente ese legado histórico el que le ha valido el título de “Cuna de la Libertad”, ya que, desde 1810, en sus calles se gestaron algunos de los hechos libertarios más importantes de Antioquia, con una influencia significativa en el proceso de independencia nacional, señala la Gobernación de Antioquia en su sitio web oficial.