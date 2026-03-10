Semana Santa en Medellín

Ruta de los siete templos en Medellín: las mejores iglesias, según los ciudadanos, para esta Semana Santa

Un sondeo realizado por un medio antioqueño permitió definir los templos preferidos por los ciudadanos para la tradición católica.

Camilo Eduardo Velásquez

10 de marzo de 2026, 6:27 p. m.
La ciudadanía definió el tour de los siete templos
Durante la Semana Santa, una de las prácticas religiosas más reconocidas en la religión católica es la llamada visita a los siete templos, una tradición que se realiza principalmente durante la noche del Jueves Santo. Esta consiste en recorrer diferentes iglesias para conmemorar los momentos posteriores a la Última Cena y la detención de Jesús.

Son siete iglesias porque se relaciona con el recorrido que hizo Jesús desde su última cena hasta la crucifixión, camino en el que tuvo esta misma cantidad de momentos clave antes de morir por la humanidad, según los textos sagrados de la Biblia.

Biblia
La historia de la muerte de Jesucristo está plasmada en el libro más vendido del mundo: la Biblia Foto: Getty Images

En Medellín, este recorrido suele concentrarse en el centro de la ciudad; sin embargo, también puede realizarse en sectores como El Poblado y Laureles, donde existen varios templos con valor arquitectónico y tradición religiosa.

De acuerdo con un sondeo realizado por el medio antioqueño El Colombiano, las siete más votadas fueron las de Santa Gertrudis y San Mateo, en Envigado; la del Cristo Resucitado, de Itagüí; la de María Auxiliadora, en Sabaneta; y las de San Cayetano, la Basílica Metropolitana y el Perpetuo Socorro, en Medellín.

Medellín

Ruta sugerida por los ciudadanos en el sondeo

  • Iglesia San Cayetano y Nada Falta

Dirección: Cra. 51 # 90 29 Aranjuez

Los creyentes aseguran que allí está el santo de la providencia y, por eso, es el nombre de la parroquia. Se asegura que este “no permite que nada falte en la cocina y en la casa”.

@andresmesavalencia

Medellin ❤️🫶🏼 #SanCayetano #Aranjuez

♬ sonido original - Andrés Mesa Valencia
  • Parroquia La Metropolitana

Dirección: Cra. 48 #56 - 64, Parque de Bolívar.

Esta iglesia de culto católico es reconocida como el templo principal de Medellín, ya que su ubicación en el costado norte del tradicional Parque de Bolívar le otorga ese reconocimiento.

Parroquia La Metropolitana
Iglesia La Metropolitana Foto: Santiagodrones
  • Parroquia Perpetuo Socorro

Dirección: Calle 35 con carrera 48, en el sector de La Bayadera.

Se asegura que es una de las más concurridas en la Semana Mayor, ya que es uno de los templos más grandes y bonitos, según los visitantes.

  • Iglesia Cristo Resucitado en Itagüí

Dirección: Cra. 53 #83 A-00, Villa Central, Itagüi, Antioquia

Esta es una de las iglesias más pequeñas del Valle de Aburrá y ya tiene 40 años de inaugurada. Su nombre hace alusión a la esencia de la tradición cristiana “la resurrección del Salvador”.

x
Parroquia Cristo Resucitado Itagüí Foto: Facebook: Parroquia Cristo Resucitado Itagüí
  • Iglesia Santuario de María Auxiliadora en Sabaneta

Dirección: Frente al parque principal de Sabaneta

Es una de las parroquias más frecuentadas por los visitantes y muestra de ello es la cantidad de misas que se celebran durante el día, que nunca se detienen.

x
El templo de Santa Ana empezó a construirse en 1896 y terminó en 1930. Foto: Jonny A. García
  • Parroquia Santa Gertrudis

Dirección: Cr42 37 S-20, Tv. 34a Sur, Jose Felix Restrepo, Envigado.

El templo de Santa Gertrudis la Magna, en Envigado, fue declarado Patrimonio Inmaterial de Colombia en 2016.

  • Parroquia San Mateo

Dirección: Tr 34D sur N.° 32C-23, Envigado

En su momento, las autoridades de esta parroquia resaltaron la participación juvenil en este lugar, por lo que se escogió para finalizar la tradición.