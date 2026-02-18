¿Por qué Medellín está llena de barrios con nombres de santas? La curiosa herencia religiosa de las comunas

Muchas veces, los factores decisivos que nombran a los barrios son el trazado de calles, la ubicación de la iglesia principal o las rutas de los buses. Eso implica que muchos de ellos ya tuvieran asignado su nombre sin antes haberse creado.

¿Dónde vivir en Medellín? Guía de barrios y disponibilidad de viviendas

El historiador y profesor universitario Óscar Iván Calvo reveló que en los años sesenta, los fundadores de los barrios antioqueños se denominaban por alguna de esas motivaciones. Calvo reveló que en su momento los constructores empezaron a urbanizar terrenos que antes eran fincas; les colocaban cualquier nombre a su libre albedrío.

Mientras tanto, otros barrios nacen en medio de la necesidad de ser habitados; muchos de ellos se crean sin contar con acueducto, luz o alcantarillado. Según Calvo, a estos barrios les llega después el nombre con el que se les identifica.

Así mismo explicó: “Muchas veces son nombres de héroes, presidentes y hombres sabios, cuando requieren que la administración los vea como barrios decentes“.

El gobierno estatal tiene la autoridad de cambiar un nombre si así lo considera necesario. También tiene la potestad de agregar un barrio más a los que ya existen.

Relación católica con los nombres de los barrios de Medellín

La influencia de la Iglesia Católica es la principal razón por la cual más de 50 barrios tienen un nombre relacionado con esta corriente ideológica. Calvo resaltó: “Hace 150 años, la mayoría de nombres de lugares estaban asociados con lo religioso”.

Se han identificado 53 barrios con nombres de barrios en Medellín, relacionados con la religión católica o algunos santos. Por ejemplo, Santa Lucía, Santa Mónica, Santa Teresita, etc.

No obstante, la geografía también ha influido en el nombre de otros del valle de Aburrá. Lugares como Laureles se identifican de tal forma por la cantidad de árboles que había en la zona en el momento de ser inaugurado.

Posteriormente, la tendencia en los nombres de los barrios de los antioqueños buscó hacer honor a la historia patria; es esta la razón por la que en el centro de la ciudad aparecen los nombres de hombres claves para la independencia de Colombia: Carabobo, Junín, Palacé, El Palo o Bolívar.

A pesar de que la historia de Medellín es amplia, hay barrios como El Poblado que se presume que existían desde antes de la ciudad. Según lo reportaron los ciudadanos a la Alcaldía en 1986, cuando desde la organización distrital le solicitaron a los ciudadanos redactar los inicios de su lugar de residencia.