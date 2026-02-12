Medellín

Este es el ranking de los barrios más buscados para vivir en Medellín

Laureles, Loma de los Bernal y Castropol lideraron las búsquedas de vivienda en la capital antioqueña, reflejando la creciente valorización y el interés de compradores y arrendatarios en zonas con alta calidad de vida.

Margarita Briceño Delgado

12 de febrero de 2026, 12:57 p. m.
Medellín concentra una oferta mensual superior a 37.000 inmuebles, con predominio de apartamentos en estratos medios y altos
Foto: Getty Images

El mercado inmobiliario de Medellín sigue en auge. Un informe de Metrocuadrado revela cuáles fueron los sectores más demandados para comprar o arrendar vivienda en el 2025.

El auge del mercado inmobiliario en Medellín

El mercado inmobiliario en Medellín se ha destacado en los últimos meses por una fuerte presión sobre la demanda de vivienda, impulsada por el crecimiento económico, el turismo urbano y la llegada de extranjeros y nómadas digitales.

Un informe de la plataforma Metrocuadrado reveló que los barrios Laureles, Loma de los Bernal y Castropol fueron los más buscados por quienes querían comprar o arrendar vivienda en la ciudad durante el año pasado.

Así es como el portal en mención registró más de tres millones de búsquedas de apartamentos, casas y apartaestudios en la capital antioqueña, lo que confirma el dinamismo del mercado residencial.

Medellín

Laureles se consolidó como el sector más demandado, con más de 220 mil consultas, seguido de la Loma de los Bernal, con más de 120 mil consultas y Castropol con alrededor de 171 mil búsquedas.

Estos resultados reflejan la preferencia por zonas con buena infraestructura, servicios, conectividad y oferta gastronómica, características que han impulsado la valorización inmobiliaria en los últimos años.

Los sectores con buena calidad de vida y residenciales son los más buscados en Medellín
Foto: Getty Images

La tendencia hacia unm mercado más costoso

El estudio también evidenció que Medellín concentra una oferta mensual superior a 37.000 inmuebles, con predominio de apartamentos en estratos medios y altos.

La tendencia de precios muestra un mercado cada vez más costoso: más del 70 % de los inmuebles en venta supera los 500 millones de pesos, mientras que los cánones de arriendo se concentran entre 2 y 5 millones de pesos mensuales.

Analistas del sector señalan que este comportamiento está asociado a la valorización acelerada de ciertos sectores, la inversión extranjera y fenómenos de gentrificación que están transformando la dinámica urbana.

Los datos de Metrocuadrado confirman que Laureles se mantiene como un sector tradicional con alta calidad de vida.

Mientras tanto, barrios como Loma de los Bernal se destaca por su perfil residencial y zonas verdes, y Castropol se posiciona como un barrio premium con atractivo para ejecutivos y población extranjera.

En conjunto, estos barrios se han convertido en el termómetro del mercado inmobiliario en Medellín, una ciudad que sigue consolidándose como uno de los polos residenciales y de inversión más dinámicos de Colombia.

Noticias Destacadas