Así se solicita el certificado de propiedad en la Alcaldía de Medellín: requisitos, pasos y costos

La allcaldía de Medellín ofrece opciones virtuales y presenciales para obtenes este documento clave en trámites inmobiliarios y legales.

Margarita Briceño Delgado

12 de febrero de 2026, 7:09 a. m.
Ciudadanos pueden solicitar el certificado de propiedad de manera virtual o presencial en las oficinas de la Alcaldía de Medellín.
Ciudadanos pueden solicitar el certificado de propiedad de manera virtual o presencial en las oficinas de la Alcaldía de Medellín. Foto: Getty Images

El certificado de propiedad es un documento fundamental para verificar la titularidad de un inmueble.

En Medellín, el trámite puede realizarse en línea o de manera presencial ante la Secretatría de Catastro.

Alcaldía de Medellín avanza con la demolición de 12 viviendas en la comuna Villa Hermosa tras declararlas área de alto riesgo

Requisitos, pasos y modalidades para obtener el certificado de propiedad en Medellín

La Alcaldía de Medellín ofrece dos modalidades para tramitar el certificado de propiedad: virtual y presencial.

Lo anterior, con el objetivo de facilitar el acceso a la información catastral.

  • Solicitud virtual (en línea).

El trámite puede realizarse a través del portal oficial de la Subsecretaría de Catastro.

Para iniciar este procedimiento debe ingresar al portal institucional y seleccionar la opción “Trámites y Servicios”.

Luego, regístrese o inicie sesión con usuario y contraseña.

Seleccione el tipo de certificado requerido y adjunte los documentos exigidos, como escritura pública, certificado de libertad y tradición, copia de la cédula del propietario o poder autenticado, si aplica.

Algunos certificados catastrales se pueden descargar de forma gratuita en línea, mientras que otros requieren validación o pago dependiendo del tipo de documento solicitado.

La Alcaldía de Medellín ha implementado herramientas digitales para agilizar los trámites catastrales, permitiendo a los ciudadanos obtener certificados desde cualquier dispositivo.

Con esto, se logran reducir los tiempos de espera, lo que facilita la obtención de este tipo de documentación.

Este proceso de modernización busca mejorar la transparencia y eficiencia del sistema catastral, beneficiando tanto a propietarios como a inversionistas inmobiliarios.

  • Solicitud presencial

Quienes prefieren el trámite presencial pueden acudir al Centro Administrativo Distrital (CAD) o a las taquillas de atención ciudadana en La Alpujarra, donde se brinda orientación y se expide el documento según el caso.

Los costos pueden variar según el tipo de certificado y la normativa vigente.

Tenga en cuenta que los requisitos para el trámite pueden variar según el tipo de certificado y la normativa vigente.

Sin embargo, normalmente se solicita lo siguiente:

  • Datos del inmueble (nomenclatura o matrícula inmobiliaria).
  • Identificación del solicitante.
  • Escritura pública o documento que acredite la propiedad.Poder autenticado si el trámite lo realiza un tercero.
El Centro Administrativo Distrital de Medellín centraliza la atención para trámites catastrales y certificaciones inmobiliarias.
El Centro Administrativo Distrital de Medellín centraliza la atención para trámites catastrales y certificaciones inmobiliarias. Foto: Getty Images

Validez y uso del certificado de propiedad

Los certificados catastrales emitidos por la Alcaldía tienen validez ante entidades públicas y privadas.

Estos documentos son utilizados en procesos de compra y venta de inmuebles, trámites notariales, solicitudes de crédito hipotecario y procesos judiciales relacionados con bienes raíces.

Solicitar el certificado de propiedad en Medellín es un proceso relativamente sencillo si se cuenta con la información del inmuebele y los documentos requeridos.

La combinación de canales virtuales y presenciales refleja el esfuerzo institucional por modernizar la administración pública y garantizar el acceso a información clave sobre los predios.

Para propietarios y compradores, este certificado es una herramienta indispensable para asegurar la legalidad y seguridad jurídica de cualquier transacción inmobiliaria.

