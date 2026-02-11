Medellín

Alcaldía de Medellín avanza con la demolición de 12 viviendas en la comuna Villa Hermosa tras declararlas área de alto riesgo

Los residentes del barrio Villatina fueron desalojados y advertidos desde el 2025 sobre los cambios estructurales que se llevan a cabo en el sector.

Redacción Nación
11 de febrero de 2026, 4:19 p. m.
Las personas que residían en estos lugares fueron desalojadas con anterioridad.
Las personas que residían en estos lugares fueron desalojadas con anterioridad. Foto: Tomada de la Alcaldía de Medellín.

En Medellín se está avanzando con la demolición de algunas estructuras en el barrio Villatina, en la comuna 8, es decir, en Villa Hermosa, con la finalidad de proteger la vida y garantizar la seguridad en la región, afectada por el movimiento masivo de personas, de acuerdo con la Alcaldía local.

Luego de una evaluación del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) de la ciudad, se decidió intervenir 12 infraestructuras en un proyecto inicial, las cuales está ubicadas en “área de alto riesgo”, sostiene un comunicado oficial de la Alcaldía.

Lo anterior, “permitirá avanzar en las obras de mitigación y estabilización del terreno, para así reducir la amenaza sobre el entorno“, se lee en el informe.

La Alcaldía realizó un estudio sobre las zonas de riesgo. Foto: Tomada de la Alcaldía de Medellín.

“Los análisis estructurales y de suelo definieron que solo un grupo específico de edificaciones requiere demolición para garantizar la ejecución segura de las obras“, explicó la Alcaldía de Medellín, que además informó que el proyecto inició el pasado martes, 10 de febrero.

Las infraestructuras que están siendo demolidas habían sido caracterizadas, notificadas y desalojadas desde el año pasado. Para el proceso, según la Alcaldía, hubo acompañamiento social permanente para evitar que las personas volvieran a los lugares y prevenir situaciones que pusieran en riesgo a la comunidad.

El proyecto tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida y la seguridad de la comunidad. Foto: Tomada de la Alcaldía de Medellín.

“La prioridad institucional es salvaguardar la vida y garantizar que las obras de mitigación avancen en condiciones seguras. Aquí hay presencia integral del Estado, coordinación técnica y acompañamiento social permanente”, aseguró el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, en declaraciones recopiladas en el comunicado.

Lo que los pasajeros olvidan en el Metro de Medellín: objetos insólitos y cómo recuperarlos

“En Medellín actuamos con autoridad y con enfoque social. Esta intervención se realiza con información previa a la comunidad, oferta institucional activa y presencia permanente del Estado para evitar riesgos, reocupaciones o desinformación”, sostuvo el funcionario.

La demolición afecta a 12 infraestructuras en zonas de riesgo. Foto: Tomada de la Alcaldía de Medellín.

De acuerdo con el comunicado, los estudios sobre el sector iniciaron desde el año pasado, junto con ejercicios de evacuación preventiva y reubicación de las familias y los residentes a soluciones temporales.

Así las cosas, la Alcaldía también anunció que un Puesto de Mando Unificado será instalado mientras se llevan a cabo los trabajos de demolición, con el fin de hacer un seguimiento operativo, social y jurídico.

“Las autoridades continuarán con el monitoreo del sector y el control territorial para garantizar que las obras de mitigación se ejecuten de manera segura, con respeto por la vida y con plena presencia institucional en el territorio”, asevera el informe local.



