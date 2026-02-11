¿Cómo llegar al Parque de las Aguas en Antioquia? Elija la mejor ruta

Si planea viajar en familia o con amigos a Medellín, pero no sabe qué hacer o qué sitios turísticos visitar para pasar un día cargado de diversión y aventura, el Parque de las Aguas puede ser una excelente opción.

Ubicado en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, este es uno de los principales parques acuáticos y centros recreativos de la ciudad, conocido por su espacio campestre y amplia oferta de actividades educativas enfocadas en promover el cuidado del medio ambiente.

Su visita se vive a través de tres rutas que inspiran y educan: Aire, para recorrer su herencia cultural y el encanto de la Villa de la Candelaria; Tierra, con contenidos de educación y responsabilidad ambiental; y Agua, que reúne sus atracciones acuáticas para divertirse en familia.

¿Cómo llegar a este lugar?

Si la idea es usar transporte público, se debe tomar un tren con dirección norte hasta la estación Niquía en el Metro, que es la última estación de la línea A. Una vez allí, se aborda un bus integrado con destino al municipio de Barbosa para bajarse en la parada del Parque Metropolitano de Las Aguas.

En caso de viajar en vehículo particular desde Medellín, se debe tomar la Vía Regional en dirección norte, pasando por los municipios de Bello, Copacabana y Girardota.

El parque se encuentra a aproximadamente ocho minutos después de las partidas de ingreso al municipio de Girardota. Al llegar, se puede identificar el lugar por una valla que señala la entrada al atractivo.

Si se planea hacer la ruta desde los municipios del bajo Cauca (Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza), en la vía Hatillo - Girardota se deben seguir las indicaciones que anuncian el ingreso al parque.

Importante: este parque dispone de espacios de estacionamiento gratuitos para vehículos particulares. No obstante, no se responsabiliza por daños, pérdidas u otras situaciones que puedan presentarse.

Tarifas y horarios

Las tarifas se dividen en categorías de la siguiente manera:

​Categoría A: $14.000​ - Público en general

$14.000​ - Público en general Categoría B: $7.000 - Niñas y niños mayores de doce (12) meses de edad y que midan menos 1,20 metros de estatura; estudiantes y docentes de instituciones educativas acreditadas a nivel municipal, departamental y nacional; servidores públicos de las Alcaldías de los Municipios integrantes del Área Metropolitana del Valle de Aburra.

También convenios suscritos por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá con entidades públicas y que corresponden solo al ingreso al Parque Metropolitano de las Aguas y la utilización de sus instalaciones; miembros de la Fuerza Pública de Colombia; servidores públicos, pertenecientes a Entidades Públicas del orden Nacional, departamental y municipal; acompañante de persona con discapacidad que requiera un ayudante.

Categoría C: $4​.000 - Contratistas de prestación de servicios del Área Metropolitana del Valle de Aburra, quienes podrán ingresar con un grupo de personas -máximo cinco (5) acompañantes.

Contratistas de prestación de servicios del Área Metropolitana del Valle de Aburra, quienes podrán ingresar con un grupo de personas -máximo cinco (5) acompañantes. Categoría D: Aplica descuentos por contratos con empresas o entidades.

Todos los valores incluyen IVA según facturación. Para mayor información, consultar directamente el sitio web del parque y sus redes sociales.

Por otro lado, los horarios que se manejan son:

Martes a domingo y lunes festivo - 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Ingreso hasta las 3:30 p. m. y cierre de atracciones a las 4:30 p. m.