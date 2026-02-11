El puente colgante colombiano reconocido como monumento nacional, una emblemática obra para visitar en Antioquia

Antioquia se caracteriza por tener diversidad de destinos y lugares para conocer. Este departamento destaca por sus paisajes naturales y pueblos con encanto que reflejan la cultura paisa.

En la larga lista de atractivos destaca, por ejemplo, la Piedra del Peñol, el Parque Arví, el Cañón del Río Claro y pueblos encantadores como Jardín, Jericó, Támesis y Santa Fe de Antioquia, entre muchos otros, que ofrecen arquitectura colonial, plazas pintorescas, miradores naturales y tradiciones culturales que transportan a los visitantes a épocas pasadas.

Así es uno de los pueblos más antiguos de Antioquia, una “joya histórica” e ideal para los amantes de la aventura

En este territorio también es posible conocer y apreciar grandes obras de ingeniería que destacan por un gran valor histórico. Una de ellas es el Puente de Occidente, que es considerado uno de los puentes colgantes más largos de la región, el cual se caracteriza por su importancia cultural y arquitectónica.

El Puente de Occidente es uno de los atractivos del departamento de Antioquia. Foto: Universal Images Group via Getty

Fue declarado Monumento Nacional en 1978 y se ha consolidado como un atractivo turístico destacado, admirado por su belleza, su diseño y por representar el ingenio y el progreso de la ingeniería colombiana del siglo XIX. Fue construido entre 1888 y 1895 y une a Santa Fe de Antioquia con los municipios de Olaya y Sopetrán.

Este fue uno de los primeros puentes colgantes de Colombia y en su época fue considerado una obra de ingeniería avanzada y uno de los más largos del mundo. Además, ofrece una linda vista sobre el río Cauca, que les permite a los visitantes apreciar el valle y las montañas que rodean el lugar.

Estos son los encantos de uno de los municipios más pequeños de Antioquia; tiene varios pisos térmicos y nombre de presidente

Los viajeros pueden caminar por él, disfrutar de su arquitectura original y tomar fotografías únicas, lo que lo hace un sitio ideal para turistas interesados en historia, ingeniería y naturaleza.

Otros planes para hacer en este lugar

Dado que esta obra de ingeniería se encuentra en el municipio de Santa Fe de Antioquia, allí los viajeros pueden llevar a cabo otras actividades y disfrutar de este pueblo de estilo colonial y que es patrimonio de Colombia.

Santa Fe de Antioquia es uno de los pueblos coloniales más lindos de este departamento. Foto: Getty Images

Uno de los planes imperdibles en este destino es recorrer su centro histórico, en una experiencia que traslada al pasado. Sus plazas, sus calles empedradas, las fachadas de sus casas patrimoniales y, en general, su estilo colonial, lo hacen un lugar mágico, según el portal Turismo Antioquia Travel.

Para quienes disfrutan del turismo religioso está la red de iglesias y capillas de un gran valor cultural y tradicional. Todas ellas con entre 100 y 300 años de construcción, con una belleza arquitectónica que llama la atención de propios y foráneos.

También están los museos de arte religioso que exhiben pinturas, esculturas de arte religioso y diversos objetos de orfebrería de la colonia española y del siglo XVIII.