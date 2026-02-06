Turismo

Estos son los encantos de uno de los municipios más pequeños de Antioquia; tiene varios pisos térmicos y nombre de presidente

Este destino se encuentra a dos horas de Medellín.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
6 de febrero de 2026, 10:34 p. m.
Este municipio está ubicado a dos horas de Medellín.
Este municipio está ubicado a dos horas de Medellín. Foto: Getty Images

En el occidente del departamento de Antioquia se encuentra un destino con gran variedad de climas y encantos naturales que vale la pena conocer. Se trata de Olaya, un pequeño municipio en donde habitan alrededor de 3.200 personas y está ubicado a un poco más de dos horas de Medellín.

Se le conoce como Tierra mágica de atardeceres y montañas y se dice que tiene mucho que ofrecerles a los turistas nacionales y extranjeros. Su clima caliente y su aspecto colonial resultan muy llamativos para quienes deciden visitarlo, según el portal Puebliando por Antioquia.

A menos de una hora de Medellín: el municipio de Antioquia que es reconocido como ideal para el turismo religioso y cultural

Si bien su temperatura promedio es de unos 28 grados centígrados, lo cierto es que en este destino hay variedad de climas y pisos térmicos debido a que sus altimetrías van desde los 425 metros sobre el nivel del mar, con su característico bosque seco tropical, hasta alturas que superan los 3.000 metros con ecosistemas de páramo, según información del portal oficial Turismo Antioquia Travel.

Olaya, Antioquia
Olaya es uno de los municipios más pequeños de Antioquia. Foto: Getty Images

Su parte baja, conformada por el corregimiento de Sucre, la cabecera municipal y la vereda Quebrada Seca, sustenta su economía en la ganadería de carne y el turismo; mientras que la zona alta, conformada por el corregimiento de Llanadas y sus veredas aledañas, la basa en la producción agropecuaria y de café.

Turismo

El pueblo de Cundinamarca conocido como la capital fresera, un acogedor destino a una hora de Bogotá

Turismo

Así es la ‘tierra de los prados’ en el Valle del Cauca, un destino rodeado de quebradas y lagunas, ideal para el ecoturismo

Turismo

El destino colombiano que es hogar de miles de flamencos; un mágico lugar pintado de rosado, adornado con lindos paisajes y playas

Turismo

La mítica laguna ‘sin fondo’ para conocer en el Huila, un destino ancestral rodeado de misterios y leyendas

Turismo

El paraíso antioqueño que cautiva con su clima frío y cielo gris, un encantador destino rodeado de cascadas y un gran páramo

Turismo

El país asiático que registró récord de turistas en los últimos 12 meses: 42 millones de viajeros

Turismo

Así es uno de los mejores lugares para observar estrellas en Colombia; un bello destino para vivir una experiencia única

Turismo

El municipio del Huila que tiene su cueva del amor, un mágico destino para los amantes de la naturaleza

Lugares de interés

En este destino antioqueño hay varios sitios de interés que vale la pena conocer. Por ejemplo, está el Salto de Sucre, ubicado en la quebrada La Barbuda, un escenario donde se observan hermosos paisajes y los viajeros pueden hacer caminatas ecológicas.

El paraíso antioqueño que cautiva con su clima frío y cielo gris, un encantador destino rodeado de cascadas y un gran páramo

De igual forma, tienen la posibilidad de visitar el puente José María Villa o Puente de Occidente, que comunica a los municipios de Olaya y Santa Fe de Antioquia, pasando por encima del famoso río Cauca.

Una opción más es la Finca Canaan, lugar de descanso y relajación que cuenta con gran variedad de actividades para despejar la mente. Allí, una de las actividades que se pueden realizar es la pesca deportiva.

Olaya, Antioquia
Olaya es uno de los municipios del occidente de Antioquia y uno de sus atractivos es el Puente de Occidente. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

En el casco urbano está la Parroquia Nuestra Señora de Las Nieves, un templo construido a mediados de 1612, que fue erigido como parroquia en 1773, y el Parque Sucre, que es el principal del municipio.

Un poco de historia

El sitio web Corregimientos de Antioquia indica que el primer poblamiento de este lugar se dio para mediados del siglo XVIII. En ese momento, el territorio fue ocupado por mestizos y mulatos procedentes de la ciudad de Santa Fe de Antioquia, en la búsqueda de tierras aptas para el cultivo de tabaco.

Durante este periodo se da la fundación del poblado, exactamente para el año 1773, que en ese entonces tomó el nombre de Nuestra Señora de las Nieves de Sacaojal. Posteriormente, se le cambió a Olaya en honor al expresidente Enrique Olaya Herrera y el 14 de mayo de 1936, toma la condición de cabecera municipal.

Más de Turismo

Olaya, Antioquia

Estos son los encantos de uno de los municipios más pequeños de Antioquia; tiene varios pisos térmicos y nombre de presidente

Embalse del Muña, en Sibaté, Cundinamarca.

El pueblo de Cundinamarca conocido como la capital fresera, un acogedor destino a una hora de Bogotá

Pradera Valle

Así es la ‘tierra de los prados’ en el Valle del Cauca, un destino rodeado de quebradas y lagunas, ideal para el ecoturismo

Parque Los Flamencos en La Guajira

El destino colombiano que es hogar de miles de flamencos; un mágico lugar pintado de rosado, adornado con lindos paisajes y playas

Laguna Guaitipán

La mítica laguna ‘sin fondo’ para conocer en el Huila, un destino ancestral rodeado de misterios y leyendas

Zona rural de Belmira, en Antioquia

El paraíso antioqueño que cautiva con su clima frío y cielo gris, un encantador destino rodeado de cascadas y un gran páramo

Los stickers pueden ser muy útiles para identificar con facilidad su equipaje en el aeropuerto

El país asiático que registró récord de turistas en los últimos 12 meses: 42 millones de viajeros

Observar estrellas

Así es uno de los mejores lugares para observar estrellas en Colombia; un bello destino para vivir una experiencia única

Cueva del amor, Yaguará

El municipio del Huila que tiene su cueva del amor, un mágico destino para los amantes de la naturaleza

San José de la Montaña

El pequeño pueblo de Antioquia, de clima frío y bellos paisajes; un encantador destino ideal para los amantes de la naturaleza

Noticias Destacadas