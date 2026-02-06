En el occidente del departamento de Antioquia se encuentra un destino con gran variedad de climas y encantos naturales que vale la pena conocer. Se trata de Olaya, un pequeño municipio en donde habitan alrededor de 3.200 personas y está ubicado a un poco más de dos horas de Medellín.

Se le conoce como Tierra mágica de atardeceres y montañas y se dice que tiene mucho que ofrecerles a los turistas nacionales y extranjeros. Su clima caliente y su aspecto colonial resultan muy llamativos para quienes deciden visitarlo, según el portal Puebliando por Antioquia.

Si bien su temperatura promedio es de unos 28 grados centígrados, lo cierto es que en este destino hay variedad de climas y pisos térmicos debido a que sus altimetrías van desde los 425 metros sobre el nivel del mar, con su característico bosque seco tropical, hasta alturas que superan los 3.000 metros con ecosistemas de páramo, según información del portal oficial Turismo Antioquia Travel.

Olaya es uno de los municipios más pequeños de Antioquia. Foto: Getty Images

Su parte baja, conformada por el corregimiento de Sucre, la cabecera municipal y la vereda Quebrada Seca, sustenta su economía en la ganadería de carne y el turismo; mientras que la zona alta, conformada por el corregimiento de Llanadas y sus veredas aledañas, la basa en la producción agropecuaria y de café.

Lugares de interés

En este destino antioqueño hay varios sitios de interés que vale la pena conocer. Por ejemplo, está el Salto de Sucre, ubicado en la quebrada La Barbuda, un escenario donde se observan hermosos paisajes y los viajeros pueden hacer caminatas ecológicas.

De igual forma, tienen la posibilidad de visitar el puente José María Villa o Puente de Occidente, que comunica a los municipios de Olaya y Santa Fe de Antioquia, pasando por encima del famoso río Cauca.

Una opción más es la Finca Canaan, lugar de descanso y relajación que cuenta con gran variedad de actividades para despejar la mente. Allí, una de las actividades que se pueden realizar es la pesca deportiva.

Olaya es uno de los municipios del occidente de Antioquia y uno de sus atractivos es el Puente de Occidente. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

En el casco urbano está la Parroquia Nuestra Señora de Las Nieves, un templo construido a mediados de 1612, que fue erigido como parroquia en 1773, y el Parque Sucre, que es el principal del municipio.

Un poco de historia

El sitio web Corregimientos de Antioquia indica que el primer poblamiento de este lugar se dio para mediados del siglo XVIII. En ese momento, el territorio fue ocupado por mestizos y mulatos procedentes de la ciudad de Santa Fe de Antioquia, en la búsqueda de tierras aptas para el cultivo de tabaco.

Durante este periodo se da la fundación del poblado, exactamente para el año 1773, que en ese entonces tomó el nombre de Nuestra Señora de las Nieves de Sacaojal. Posteriormente, se le cambió a Olaya en honor al expresidente Enrique Olaya Herrera y el 14 de mayo de 1936, toma la condición de cabecera municipal.