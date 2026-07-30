Viajar a Europa desde Colombia en 2026: cuánto cuesta un tour y qué incluye

Europa sigue siendo uno de los destinos internacionales más apetecidos por los colombianos que desean conocer nuevas culturas y recorrer varios países en un solo viaje. Gracias a la amplia oferta de paquetes turísticos, cada vez más personas planean visitar el continente con recorridos organizados que incluyen transporte, alojamiento y actividades durante varias semanas.

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De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), España se ubicó entre los destinos internacionales más elegidos por los colombianos durante enero de 2026, junto con México y Panamá.

Además, la entidad reportó un crecimiento del 6,2 % frente al mismo periodo del año anterior, reflejando el interés creciente por viajar al exterior.

El precio de un tour por Europa depende de factores como la temporada del viaje, la cantidad de países incluidos, el tipo de hotel y los servicios contratados. En promedio, un paquete de 20 días tiene un costo que oscila entre 18 y 28 millones de pesos por persona cuando incluye tiquetes aéreos, alojamiento, desayunos, transporte por vías, visitas guiadas y seguro de viaje.

El peso en el equipaje de bodega para viajar a los países de Europa es unificado. Foto: Getty Images

Los recorridos más habituales permiten conocer destinos como España, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Suiza.

Sin embargo, cuando el itinerario incorpora países nórdicos o viajes durante la temporada alta, el valor puede superar fácilmente los 30 millones de pesos.

Aunque estos paquetes cubren buena parte de los gastos principales, normalmente dejan por fuera los almuerzos, las cenas, las compras personales, algunas excursiones opcionales y las propinas obligatorias.

Por esa razón, los expertos recomiendan revisar cuidadosamente qué incluye cada plan antes de realizar la compra.

También es importante llevar un presupuesto adicional para gastos diarios. Dependiendo del estilo de viaje, una persona puede necesitar entre 50 y 100 euros al día para alimentación, transporte local, compras y actividades no contempladas en el paquete turístico.

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Esto significa que, para una estadía de 20 días, el presupuesto extra recomendado estaría entre 1.000 y 2.000 euros. Sumando ese dinero al costo del tour, el gasto total podría ubicarse entre 23 y 38 millones de pesos.

Los especialistas en viajes también aconsejan viajar durante la primavera o el otoño, cuando los precios suelen ser más bajos y el clima resulta agradable. Además, comprar los tiquetes con varios meses de anticipación y comparar diferentes agencias puede representar un importante ahorro para quienes sueñan con visitar gran parte del continente europeo.