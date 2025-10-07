Cinco pasos para planificar un viaje exitoso con un familiar de la tercera edad

Viajar en familia puede resultar uno de los mejores planes para muchas personas y hacerlo con adultos mayores puede ser una gran experiencia. Sin embargo, es importante saber que para ello se debe planificar un itinerario flexible y adaptado a sus necesidades.

Esto incluye elegir destinos accesibles, con infraestructuras adecuadas como transporte cómodo y alojamiento que ofrezca servicios especiales para personas mayores. De igual forma, es clave considerar actividades de bajo impacto físico, evitando largas caminatas o excursiones muy exigentes.

Otro aspecto a tener en cuenta es que haya atención médica cerca y llevar consigo cualquier medicamento o equipo necesario, como bastones o sillas de ruedas, y tener en cuenta los tiempos de descanso para evitar el cansancio.

Los viajes de personas adultas deben tener en cuenta determinados aspectos para que todo salga como se espera. | Foto: Getty Images

Además, se deben hacer los arreglos necesarios para garantizar que sus necesidades personales, como dietas especiales o asistencia para moverse, sean atendidas. También es relevante estar preparado para posibles emergencias, como contar con un seguro de viaje adecuado y tener a mano los números de contacto de los servicios médicos locales.

Así las cosas, estos son cinco pasos que deberían tenerse en cuenta con el fin de planificar de la mejor forma el viaje con un adulto mayor con el fin de que sea exitoso y evitar posibles complicaciones, según la AARP, fundación estadounidense que trabaja por los intereses de personas mayores de 50 años.

Los viajes con adultos mayores deben planificarse. | Foto: Getty Images