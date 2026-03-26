Los humedales son ecosistemas de transición entre el medio acuático y terrestre, que combinan áreas húmedas, semihúmedas y secas, y se destacan por su abundante biodiversidad, tanto en flora como en fauna, explica el Observatorio Ambiental de Bogotá y la Alcaldía de Santiago de Cali.

Estas particularidades convierten a estos cuerpos de agua en un valioso patrimonio ambiental y cultural en el territorio en que se encuentran, en este caso la Capital Mundial de la Salsa, una ciudad que cautiva a los viajeros con su vibrante cultura y estrecha relación con este género musical.

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No obstante, más allá de su atractiva vida urbana, la Sucursal del Cielo, como también es conocida, ofrece a sus visitantes la oportunidad de conocer estas joyas naturales que representan espacios esenciales para la conservación de la naturaleza y la identidad local.

Entre esos humedales recomendados para visitar, especialmente para los amantes de la naturaleza, se encuentran:

Humedal de la Babilla y Zanjón del Burro

Este refugio de fauna y flora silvestre ubicado en el sur de Cali, exactamente en la comuna 22, es el hábitat natural de diferentes especies de peces, aves y algunas babillas que dan origen a su nombre, señala la administración local en su sitio web.

Por su parte, el relicto boscoso Zanjón del Burro, considerado uno de los corredores ambientales más importantes de Cali, se destaca por la gran cantidad de árboles y plantas propias de la región que alberga en cada uno de sus rincones.

Humedal La Babilla Foto: Cortesía - Alcaldía de Santiago de Cali / API

Su hermosa vegetación incluye palmas, samanes, totumos, juncos, ceibas y bambúes.

Humedal Charco Azul

Situado en el corazón de la comuna 13, este lugar se consolida como uno de los mejores lugares para hacer avistamiento de aves en el oriente de Cali y es catalogado uno de los ecosistemas acuáticos más importantes de la ciudad.

Su espejo de agua cumple un papel esencial en la prevención de desbordamientos durante las temporadas de lluvias intensas, protegiendo a las comunidades cercanas.

Humedal Charco Azul Foto: Cortesía - Alcaldía de Santiago de Cali / API

Humedal El Limonar

Ubicado al sur de Cali, en la comuna 17, El Limonar es un ecoparque que busca conectar a sus visitantes con la naturaleza ofreciendo, además, un espacio para la contemplación, el descanso y las actividades lúdicas.

Este humedal cuenta con senderos peatonales, zonas verdes, alrededor de 690 árboles sembrados y cerca de 40 especies de aves como colibríes, guacamayas, cormoranes y pájaros carpinteros, entre otros.

Humedal El Limonar Foto: Cortesía - Alcaldía de Santiago de Cali / API

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Humedal Lago Panamericano

Se encuentra en la margen de la vía Cali – Jamundí, con Carrera 118, frente al colegio La Sagrada Familia.

Este sitio alberga diversas especies migratorias, aunque su ubicación lo lo hace vulnerable al ruido y a la contaminación por residuos sólidos.

Ecoparque Lago de Las Garzas

Localizado en la carrera 127 con calle 16ª A, Avenida El Banco, Pance, este humedal simboliza la resiliencia de la naturaleza frente al crecimiento industrial y residencial.

Ecoparque Lago de Las Garzas Foto: Cortesía - Alcaldía de Santiago de Cali / API

Al explorarlo, los visitantes encuentran una gran biodiversidad de flora flotante que sirve de nido para algunas especies de aves.