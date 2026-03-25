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A dos horas de Bogotá, los mejores pueblos de clima templado para visitar en Semana Santa 2026

Estos destinos tienen una amplia oferta turística para disfrutar.

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Redacción Turismo
25 de marzo de 2026, 11:40 a. m.
Anapoima es uno de los destinos de clima agradable para visitar cerca de Bogotá.
Anapoima es uno de los destinos de clima agradable para visitar cerca de Bogotá. Foto: Getty Images

La Semana Santa es considerada una época de recogimiento, reflexión y fe en la que muchas personas aprovechan para conectarse de manera especial con sus creencias religiosas, suelen adoptar una actitud más introspectiva, centrada en la oración y la meditación.

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Sin embargo, también estos días son una oportunidad para salir a disfrutar de unos días de descanso. Hay quienes aprovechan los días festivos para viajar, visitar familiares o simplemente desconectarse de la rutina y muy cerca de Bogotá hay destinos especiales con clima agradable que resultan una buena opción, aunque no son los únicos.

Son ideales para alejarse de la rutina, descansar en entornos naturales, disfrutar de espacios tranquilos y probar deliciosas propuestas gastronómicas, entre muchas otras opciones. Estos destinos cerca a la capital ofrecen un clima cálido y templado para disfrutar en familia o con amigos.

Bocatoma Bagazal
La bocatoma El Bagazal es uno de los lugares turísticos de Villeta. Foto: Alcaldía Municipal de Villeta/API.

Villeta, un caluroso destino

Conocida como la ‘ciudad dulce de Colombia, o la ‘capital de la panela’, Villeta es uno de los destinos ideales para visitar en Semana Santa. Con una temperatura promedio de 26 grados centígrados, este municipio les ofrece a los viajeros diversos atractivos que vale la pena conocer.

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Por ejemplo, está el Salto de los Micos, ubicado a unos 15 minutos caminando desde el centro del pueblo. Según información de la Alcaldía, en este lugar se puede hacer senderismo y otras actividades al aire libre, pero actualmente tiene acceso restringido y puede visitarse para contemplación y no como balneario.

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También está la Bocatoma de Bagazal, una atracción del municipio ubicada en el suroccidente, que está formada por caídas de agua artificial de más de 30 metros de longitud y de diferentes alturas, lugar en el que es común el famoso paseo de olla.

Muy cerca de Villeta se puede ir a Guaduas, el Salto Caiquero con una caída de más de 10 metros y la laguna Larga.

La Mesa, ideal para disfrutar de la naturaleza

Este destino resulta especialmente atractivo para quienes disfrutan de actividades como el senderismo, pues ofrece diversos espacios para el descanso y la recreación al aire libre.

Entre sus principales puntos de interés se encuentra el Mirador El Picacho, desde donde se puede contemplar la cuenca del río Bogotá; el mirador Los Naranjos, un lugar rodeado de naturaleza que ofrece amplias vistas del río Bogotá y de municipios cercanos como San Antonio del Tequendama y El Colegio.

Mirador El Picacho
El Mirador El Picachoe es uno de los atractivos naturales para visitar en el municipio de La Mesa. Foto: Alcaldía Municipal de La Mesa/API.

De igual forma, los viajeros tienen la oportunidad de recorrer el Camino Real San Javier, conocer el Salto de las Monjas y disfrutar de la tranquilidad de la Laguna de Pedro Palo.

Anapoima, el mejor clima del país

Se dice que este municipio cundinamarqués ofrece el mejor clima del país. Además de disfrutar de su agradable temperatura, uno de los planes en Anapoima es caminar al cerro Cristo Rey o un baño con agua helada de la montaña.

Otra posibilidad es disfrutar de los baños medicinales Santa Lucía, que son aguas que nacen de la montaña, las cuales ofrecen una temperatura ambiente que no presenta marcadas alteraciones. Se dice que tienen composición de azufre con carbonato de hierro en suspensión, cloruro de sodio, sulfato de calcio, materiales orgánicos y gases disueltos.