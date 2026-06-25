Cota será sede de la XIX edición del ‘Concurso Nacional Rey del Requinto Carranguero’ este puente festivo

El municipio de Cota, en Cundinamarca, realizará los próximos 27 y 28 de junio la XIX edición del Concurso Nacional Rey del Requinto Carranguero, un evento dedicado a la preservación y promoción de la música carranguera y de las tradiciones campesinas.
La programación comenzará el 27 de junio con el ‘Encuentro de Escuelas de Música Carranguera’, que contará con la participación de 10 escuelas infantiles provenientes de Santander, Boyacá y Cundinamarca. Durante la jornada, niños y jóvenes presentarán sus interpretaciones como parte de un espacio orientado a fortalecer la formación artística y fomentar el interés de las nuevas generaciones por este género musical.
El 28 de junio se llevará a cabo el ‘Concurso Nacional Rey del Requinto Carranguero’, en el que competirán 20 agrupaciones provenientes de Boyacá, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Bogotá. El certamen reunirá a intérpretes del requinto carranguero y agrupaciones dedicadas a la música campesina colombiana.
De acuerdo con la organización, el concurso se ha consolidado durante casi dos décadas como un espacio para impulsar nuevos talentos y contribuir a la preservación de una de las expresiones musicales tradicionales del país.
Además de las presentaciones musicales, el evento incluirá actividades relacionadas con la cultura y la gastronomía de la región, con el propósito de ofrecer una programación dirigida tanto a habitantes del municipio como a visitantes.
La administración municipal extendió una invitación al público para asistir a las dos jornadas y participar en las actividades programadas durante el puente festivo. En ese contexto, reiteró el mensaje: “¡Ven a Cota, la capital cultural de Colombia, y disfruta de un fin de semana inolvidable al ritmo de la carranga!”.