Cota será sede de la XIX edición del ‘Concurso Nacional Rey del Requinto Carranguero’ este puente festivo

El municipio de Cota, en Cundinamarca, realizará los próximos 27 y 28 de junio la XIX edición del Concurso Nacional Rey del Requinto Carranguero, un evento dedicado a la preservación y promoción de la música carranguera y de las tradiciones campesinas.

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La programación comenzará el 27 de junio con el ‘Encuentro de Escuelas de Música Carranguera’, que contará con la participación de 10 escuelas infantiles provenientes de Santander, Boyacá y Cundinamarca. Durante la jornada, niños y jóvenes presentarán sus interpretaciones como parte de un espacio orientado a fortalecer la formación artística y fomentar el interés de las nuevas generaciones por este género musical.

El 28 de junio se llevará a cabo el ‘Concurso Nacional Rey del Requinto Carranguero’, en el que competirán 20 agrupaciones provenientes de Boyacá, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Bogotá. El certamen reunirá a intérpretes del requinto carranguero y agrupaciones dedicadas a la música campesina colombiana.

XIX edición del ‘Concurso Nacional Rey del Requinto Carranguero’ Foto: Alcaldía de Cota / API

De acuerdo con la organización, el concurso se ha consolidado durante casi dos décadas como un espacio para impulsar nuevos talentos y contribuir a la preservación de una de las expresiones musicales tradicionales del país.

Además de las presentaciones musicales, el evento incluirá actividades relacionadas con la cultura y la gastronomía de la región, con el propósito de ofrecer una programación dirigida tanto a habitantes del municipio como a visitantes.

XIX edición del ‘Concurso Nacional Rey del Requinto Carranguero’ Foto: Alcaldía de Cota / API

La administración municipal extendió una invitación al público para asistir a las dos jornadas y participar en las actividades programadas durante el puente festivo. En ese contexto, reiteró el mensaje: “¡Ven a Cota, la capital cultural de Colombia, y disfruta de un fin de semana inolvidable al ritmo de la carranga!”.