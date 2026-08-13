Colombia es un destino con diversidad de lugares exóticos, gracias a su enorme diversidad geográfica y natural, por lo que es posible encontrar desde playas y bosques tropicales hasta paisajes desérticos, montañas, formaciones rocosas y territorios de gran riqueza en fauna y flora.

Más allá de El Cocuy y el Lago de Tota: tres tesoros naturales de Boyacá que pocos conocen y que vale la pena descubrir

A esta diversidad natural se suma la riqueza cultural de sus regiones y comunidades, que hace que cada territorio tenga características propias. Muchos de estos sitios están alejados de los principales circuitos turísticos y conservan paisajes, tradiciones y formas de vida poco conocidas por los viajeros.

Para quienes disfrutan de la naturaleza, por ejemplo, hay varios sitios que son una gran alternativa para visitar al menos una vez en la vida. Estos son tres de ellos.

La Macarena, Meta

Este es reconocido como uno de los destinos imperdibles en el departamento del Meta. Si bien ha ganado reconocimiento por ser el territorio de Caño Cristales, su principal atractivo, todavía ofrece lugares poco explorados fuera de los circuitos tradicionales.

Río Caño Cristales es el principal atractivo de La Macarena (Meta). Foto: Gobernación del Meta

El portal oficial Colombia Travel indica que este municipio hace parte de la reserva natural Parque Nacional Natural Sierra La Macarena, por lo que existen múltiples lugares recónditos de gran valor para sus visitantes, pues allí confluyen las regiones Andina, Orinoquía y Amazonía con sus respectivos ecosistemas.

Es una buena opción para combinar senderismo, naturaleza y aventura, pues ofrece una combinación de selva, ríos, montañas y formaciones rocosas. Los viajeros pueden explorar senderos naturales, cascadas, piscinas de aguas cristalinas y miradores, además de recorrer el río Guayabero y conocer lugares como la Ciudad de Piedra y el Raudal Angosturas I, entre otros.

Tres joyas ocultas de Colombia perfectas para escapar de la rutina y disfrutar de la naturaleza

Serranía La Lindosa, Guaviare

La Serranía de La Lindosa es un destino ideal para quienes buscan disfrutar de naturaleza, aventura y patrimonio arqueológico. La mencionada fuente indica que uno de sus sitios llamativos es la Ciudad de Piedra, ubicada a 17 kilómetros al sur de San José del Guaviare.

También está la Puerta de Orión, además de cuevas, túneles naturales, ríos y piscinas donde es posible disfrutar de sus paisajes. Los recorridos también permiten observar la biodiversidad de esta zona de transición entre la Amazonía y la Orinoquía.

Las pinturas rupestres en la serranía de La Lindosa, en el Guaviare. Foto: Simón Posada / SEMANA

Este lugar destaca por el arte rupestre, con sitios como Cerro Azul, donde se conservan representaciones de animales, figuras humanas y escenas relacionadas con la vida de antiguos habitantes del territorio. Así mismo, los visitantes pueden conocer cascadas y pozos naturales y llevar a cabo actividades de observación de fauna y flora.

Desierto de la Tatacoa, Huila

Aunque cada vez es más conocido, este desierto conserva ese carácter de destino diferente gracias a sus paisajes áridos y sus formaciones de tonos rojizos y grises. Las alternativas para la realización de actividades allí son diferentes.

El Desierto de la Tatacoa es uno de los principales atractivos en el Huila. Foto: Getty Images

Por ejemplo, durante el día se pueden recorrer los laberintos naturales y senderos, mientras que por la noche el cielo despejado convierte a la Tatacoa en uno de los lugares más interesantes de Colombia para la observación astronómica, una actividad por la que este lugar ha ganado un gran reconocimiento.