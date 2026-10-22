Cinco rutas de senderismo gratis en Bogotá para desconectarse de la rutina el fin de semana

Bogotá cuenta con varios senderos ecológicos que les permiten a los amantes de la naturaleza y de las actividades al aire libre vivir experiencias diferentes y desconectarse de la rutina.

El barrio de Bogotá que conserva la tradición de la chicha y celebra un festival que pocos conocen

Así, a pocos kilómetros de las avenidas más transitadas y de las zonas residenciales, es posible encontrar espacios rodeados de vegetación, respirar aire fresco y disfrutar de planes distintos sin tener que alejarse demasiado de la ciudad. Estas son algunas de las rutas gratuitas que los aventureros pueden recorrer.

La Serranía

Ubicado en la localidad de Usaquén, este sendero cuenta con un recorrido de 13 kilómetros y presenta un nivel de dificultad alto, por lo que es recomendable para personas con buena condición física y experiencia en caminatas.

El ingreso es gratuito los sábados, pero requiere una reserva previa a través de la aplicación de Caminos de los Cerros Orientales del Acueducto. Durante la visita, los caminantes pueden disfrutar de actividades como observación de aves y fauna silvestre y reconocimiento de flora y ecosistemas.

Este sendero está ubicado en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Foto: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Quebrada La Vieja

Considerado uno de los recorridos ecológicos más populares de la capital, esta quebrada está en la localidad de Chapinero y ofrece rutas de entre tres y siete kilómetros. Su nivel de dificultad es medio, por lo que representa una alternativa para quienes buscan ejercitarse y disfrutar de los paisajes de los Cerros Orientales.

Para acceder gratuitamente, es necesario reservar con anticipación mediante la aplicación de Caminos de los Cerros Orientales del Acueducto. Además de practicar senderismo, los visitantes pueden participar en actividades de educación ambiental, recreación pasiva y observación de fauna, flora y ecosistemas.

¿Dónde recibir información turística de Bogotá? Conozca los puntos y horarios

Sendero Guadalupe-Aguanoso

En la localidad de Santa Fe se encuentra el sendero Guadalupe Aguanoso, una ruta con distancias que van de los dos a los 10 kilómetros y un nivel de dificultad entre medio y alto. Es una opción para quienes desean conocer los paisajes naturales de los cerros bogotanos mientras realizan actividad física. El acceso no tiene costo, pero es indispensable reservar previamente.

En Bogotá hay varias rutas para hacer senderismo. Foto: Instituto de Cultura, Recreación y Deporte/API.

Santa Ana-La Aguadora

Este sendero ofrece un recorrido de 3,2 kilómetros y una dificultad baja a moderada. Por sus características, es una alternativa interesante para quienes prefieren una caminata menos exigente y quieren conocer la riqueza natural de los Cerros Orientales. La entrada es gratuita, previa reserva. La experiencia incluye recorridos guiados.

San Francisco-Vicachá

En la localidad de Santa Fe se encuentra San Francisco-Vicachá, un sendero de 2,1 kilómetros con un nivel de dificultad medio. Su recorrido permite disfrutar de un entorno natural sin alejarse demasiado del área urbana, convirtiéndose en una opción para quienes buscan una actividad al aire libre en la capital del país.

Cuatro lugares cerca de Bogotá para disfrutar con su mascota

Es importante tener en cuenta que en estos senderos está prohibido ingresar con mascotas y caminar por fuera de los caminos señalizados. Antes de organizar la visita, conviene verificar los horarios, la disponibilidad de cupos y las condiciones de acceso en los canales oficiales del Acueducto de Bogotá.