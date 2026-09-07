Así puede encontrar grupos de senderismo en Colombia y sumarse a caminatas por la naturaleza

Hacer senderismo puede ser una buena opción para salir de la rutina, respirar aire fresco y conocer paisajes naturales sin necesidad de viajar demasiado lejos. Para quienes quieren comenzar, pero no saben con quién hacerlo, en Colombia existen diferentes opciones para encontrar caminatas grupales y compartir el recorrido con otros aficionados.

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Una de las opciones son las actividades organizadas por entidades públicas. En Bogotá, por ejemplo, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, ofrece caminatas grupales de martes a viernes, en jornadas de mañana y tarde, y los fines de semana durante la mañana.

Estas salidas reúnen grupos de entre 15 y 20 personas y cuentan con un líder encargado de coordinar el recorrido. Además, las rutas están clasificadas según su dificultad, entre niveles bajo, medio y alto. Para conocer las condiciones y solicitar información, los interesados pueden comunicarse con la entidad.

También están las caminatas por algunos senderos de los Cerros Orientales, administrados por el Acueducto de Bogotá. En este caso, los participantes deben inscribirse previamente, seleccionar el día y la hora disponibles y realizar el recorrido acompañados por un guía.

Senderismo en el puente festivo: Las 5 rutas ecológicas más seguras de Colombia para caminar y desconectarse de la rutina Foto: Alcaldía de Bogotá

La oferta pública tampoco se queda en la capital. En Medellín, el INDER organiza caminatas recreativas y ecológicas por distintos sector y corregimientos, mientras que en Cali, la Secretaría del Deporte y la Recreación cuenta con actividades como Carreras y Caminatas.

Otra posibilidad son los operadores especializados en turismo de naturaleza. Empresas como Roadtrip Colombia, Caminatas al Aire Libre, Conexión Natural Caminatas Ecológicas y Ecoglobal Expeditions ofrecen recorridos de diferentes niveles y en varios destinos del país.

Una ventaja de estas empresas es que algunos planes pueden incluir transporte, guía y seguro. Sin embargo, las condiciones cambiar según cada operador, por lo que conviene revisar previamente qué incluye la actividad, cuál es la dificultad y qué elementos debe llevar cada participante.

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Finalmente, las redes sociales y plataformas digitales también sirven para encontrar comunidades de senderismo. En Meetup, Facebook, Instagram y WhatsApp suelen aparecer grupos que comparten rutas, fechas y condiciones para participar.

Antes de unirse a una caminata, es recomendable verificar quién organiza la salida, su experiencia, las características del recorrido y las medidas básicas de seguridad. Así, dar los primeros pasos en el senderismo puede convertirse en una experiencia agradable, segura y compartida.