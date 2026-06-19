¿Dónde se puede practicar senderismo en Bogotá? 4 caminatas que puede realizar en la capital

Aunque muchas personas reconocen a Bogotá por el tráfico, la capital no es solamente esto, pues a pocos minutos de las zonas más concurridas de la ciudad existen senderos que permiten cambiar el ruido de los carros por el canto de las aves y los paisajes de montaña.

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Gracias a su ubicación privilegiada entre los cerros orientales, la capital cuenta con varios espacios ideales para quienes buscan caminar, ejercitarse o simplemente desconectarse de la rutina.

De acuerdo con información del Distrito, varias de estas rutas pueden recorrerse de manera gratuita mediante inscripción previa, una alternativa que cada vez gana más seguidores entre quienes prefieren planes al aire libre y contacto directo con la naturaleza.

La Cascada de Albán es un espacio ideal para hacer senderismo en compañía de su amigo de cuatro patas. Foto: Getty Images

¿Dónde hacer senderismo en Bogotá?

Una de las opciones más conocidas es Quebrada La Vieja, ubicada en Chapinero. Este sendero se ha convertido en uno de los favoritos de los bogotanos gracias a sus recorridos rodeados de vegetación nativa y a las panorámicas que ofrece sobre la ciudad.

Además, cuenta con diferentes tramos que se ajustan a distintos niveles de exigencia física.

Otra alternativa es Santa Ana – La Aguadora, en Usaquén. El recorrido atraviesa ecosistemas de bosque altoandino y permite disfrutar de especies vegetales propias de los cerros orientales.

Para muchos visitantes, el principal atractivo es la sensación de estar lejos de la ciudad sin necesidad de salir de Bogotá.

El senderismo y las caminatas son de los planes para hacer en Bolívar, Santander. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

La lista también incluye San Francisco – Vicachá, una caminata que combina historia y naturaleza. El trayecto pasa por una zona de bosque de niebla y ofrece espacios ideales para la observación de flora y fotografía.

Su cercanía con el centro de la ciudad lo convierte en una opción llamativa para quienes buscan una salida corta durante el fin de semana.

Finalmente aparece Guadalupe – Aguanoso, una ruta que atraviesa distintos tipos de vegetación, desde bosque andino hasta ecosistemas de páramo.

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El sendero es reconocido por sus paisajes abiertos y por permitir una experiencia más cercana con la riqueza ambiental de los cerros orientales.

Además de caminar, estos espacios permiten realizar actividades como observación de aves, educación ambiental y fotografía. Una prueba de que, en medio de la gran ciudad, todavía existen rincones donde la naturaleza sigue siendo protagonista.