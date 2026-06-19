Turismo

¿Dónde se puede practicar senderismo en Bogotá? 4 caminatas que puede realizar en la capital

Es necesario no ir muy cargados, pero sí llevar lo indispensable para hacer un buen recorrido.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
19 de junio de 2026 a las 12:39 p. m.
El senderismo y las actividades al aire libre son de los planes para hacer en Bogotá
El senderismo y las actividades al aire libre son de los planes para hacer en Bogotá Foto: Getty Images

Aunque muchas personas reconocen a Bogotá por el tráfico, la capital no es solamente esto, pues a pocos minutos de las zonas más concurridas de la ciudad existen senderos que permiten cambiar el ruido de los carros por el canto de las aves y los paisajes de montaña.

Une, Cundinamarca
Senderismo y cascadas: así es un recorrido de un día en el parque La Chorrera en Choachí

Gracias a su ubicación privilegiada entre los cerros orientales, la capital cuenta con varios espacios ideales para quienes buscan caminar, ejercitarse o simplemente desconectarse de la rutina.

De acuerdo con información del Distrito, varias de estas rutas pueden recorrerse de manera gratuita mediante inscripción previa, una alternativa que cada vez gana más seguidores entre quienes prefieren planes al aire libre y contacto directo con la naturaleza.

Plan de senderismo con su mascota cerca a Bogotá
La Cascada de Albán es un espacio ideal para hacer senderismo en compañía de su amigo de cuatro patas. Foto: Getty Images

¿Dónde hacer senderismo en Bogotá?

Una de las opciones más conocidas es Quebrada La Vieja, ubicada en Chapinero. Este sendero se ha convertido en uno de los favoritos de los bogotanos gracias a sus recorridos rodeados de vegetación nativa y a las panorámicas que ofrece sobre la ciudad.

Además, cuenta con diferentes tramos que se ajustan a distintos niveles de exigencia física.

Otra alternativa es Santa Ana – La Aguadora, en Usaquén. El recorrido atraviesa ecosistemas de bosque altoandino y permite disfrutar de especies vegetales propias de los cerros orientales.

Para muchos visitantes, el principal atractivo es la sensación de estar lejos de la ciudad sin necesidad de salir de Bogotá.

senderismo
El senderismo y las caminatas son de los planes para hacer en Bolívar, Santander. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

La lista también incluye San Francisco – Vicachá, una caminata que combina historia y naturaleza. El trayecto pasa por una zona de bosque de niebla y ofrece espacios ideales para la observación de flora y fotografía.

Su cercanía con el centro de la ciudad lo convierte en una opción llamativa para quienes buscan una salida corta durante el fin de semana.

Finalmente aparece Guadalupe – Aguanoso, una ruta que atraviesa distintos tipos de vegetación, desde bosque andino hasta ecosistemas de páramo.

Villa de Leyva
El pueblo colonial cerca de Bogotá que se convirtió en el destino preferido de las parejas para el fin de semana

El sendero es reconocido por sus paisajes abiertos y por permitir una experiencia más cercana con la riqueza ambiental de los cerros orientales.

Además de caminar, estos espacios permiten realizar actividades como observación de aves, educación ambiental y fotografía. Una prueba de que, en medio de la gran ciudad, todavía existen rincones donde la naturaleza sigue siendo protagonista.