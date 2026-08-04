Festival de la Montaña 2026: estas son las rutas para los amantes de la aventura y el senderismo

Los amantes de la aventura y la naturaleza encuentran en Colombia muchas posibilidades para disfrutar de este tipo de actividades. El territorio nacional resulta muy atractivo gracias a su gran diversidad de paisajes y ecosistemas.

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Es un buen escenario para practicar senderismo, escalada, rafting, parapente, buceo, avistamiento de aves y ciclismo de montaña en escenarios únicos.

Además de su riqueza natural, el país cuenta con numerosos parques nacionales, reservas naturales y pueblos rodeados de imponentes paisajes que invitan a la exploración y al ecoturismo.

En este marco y aprovechando esas bondades naturales, se realiza el Festival de la Montaña, una inmersión en actividades de montaña, tanto deportivas como culturales, una experiencia en la que los participantes pueden sentir conexión con su entorno natural.

El Nevado del Ruiz es el escenario perfecto para quienes disfrutan del Festival de la Montaña 2026. Foto: Getty Images

El encuentro en medio de las montañas, que se lleva a cabo desde este miércoles 5 de agosto hasta el 8 del mismo mes, tiene una completa programación que reúne competencias emblemáticas, como la Maratón Nevado del Ruiz y el Kilómetro Vertical Alto de Letras, además de exposiciones de fotografía, proyecciones de cine y otras actividades que promueven el turismo de naturaleza y la protección de los ecosistemas de montaña.

Los organizadores de este evento aseguran que buscan generar conciencia del cuidado de las montañas, teniendo siempre como lema: “El que conoce, ama; y el que ama, conserva”.

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Rutas del Festival de Montaña

De acuerdo con la información oficial, dos de las principales rutas en el marco del Festival son: Kilómetro vertical alto de letras y la Maratón Nevado del Ruiz.

El primero se lleva a cabo en el camino conocido como Las Minas–La Elvira, el cual destaca por estar rodeado de bosque húmedo tropical y terminar en el subpáramo desde donde se aprecia la cuenca del río Chinchiná y las ciudades de Manizales y Villamaría.

El Festival de la Montaña se lleva a cabo desde el 5 de agosto hasta el 8 del mismo mes. Foto: Festival de la Montaña- Sitio web

El recorrido se realiza por un sendero abierto desde hace décadas, conocido por haber sido camino de arriería entre la ciudad de Manizales y el Alto de Letras. La competencia tendrá un único recorrido que parte desde los 2.600 hasta los 3.600 metros sobre el nivel del mar.

Por su parte, la Maratón Nevado del Ruiz se ha consolidado como una de las carreras de trail running que las personas sueñan con correr al menos una vez en su vida, debido a que sus características de gran altitud la convierten en una experiencia única.

Correr entre volcanes como el León dormido del Nevado del Ruiz (Kumanday) o el Cerro Bravo es considerado como una experiencia inolvidable, que en esta ocasión se vivirá el próximo 8 de agosto. Se realiza en 5, 12, 21 y 42 kilómetros.