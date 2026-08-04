Tres joyas poco exploradas del Eje Cafetero para desconectarse un fin de semana sin gastar mucho

La región cafetera se ha consolidado como una de las más atractivas para visitar en Colombia porque reúne naturaleza, cultura, tradición y ricas preparaciones gastronómicas en un solo lugar.

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Sus montañas cubiertas de cafetales, sus pueblos coloridos, reservas naturales y paisajes declarados Patrimonio Mundial por la Unesco ofrecen escenarios ideales para quienes buscan descanso, aventura o una inmersión en la cultura cafetera.

En este destino, los viajeros tienen la posibilidad de recorrer fincas donde se conoce de cerca el proceso de producción del mencionado grano y se disfruta de platos típicos que reflejan la identidad del territorio.

Esta región ofrece variedad de experiencias para todos los gustos y presupuestos. Allí los viajeros tienen la posibilidad de caminar entre palmas de cera en el Valle de Cocora, relajarse en aguas termales o visitar pueblos con arquitectura tradicional como Salento, Pijao o Marsella.

Buenavista (Quindío) está estratégicamente ubicado y brinda una gran vista de la región. Foto: Gobernación del Quindío/API

Estos destinos no son los únicos, pues hay pueblos que están alejados de los circuitos turísticos más populares. Estas son tres opciones ideales para una escapada económica de fin de semana:

Buenavista (Quindío)

Ubicado en el sur del departamento, es uno de los municipios poco concurridos para visitar y vivir una experiencia diferente. Desde sus miradores se pueden apreciar extensos cultivos de café y montañas, mientras que su ambiente tranquilo lo convierte en un destino perfecto para descansar.

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Entre sus principales atractivos están el Mirador de Buenavista, las experiencias de turismo cafetero en fincas familiares, los recorridos por senderos rurales y la posibilidad de degustar café de origen directamente de los productores. Además, los precios de hospedaje y alimentación suelen ser más bajos que en otros destinos que despiertan mayor interés turístico.

Belalcázar (Caldas)

Este destino del occidente de Caldas es famoso por albergar uno de los monumentos de Cristo Rey más altos del país, desde donde se obtienen panorámicas de los paisajes cafeteros y del valle del río Cauca.

Monumento Cristo Rey en el municipio de Belalcázar, Caldas. Foto: Gobernación de Caldas.

Además del mirador, los visitantes pueden recorrer su parque principal, disfrutar de la arquitectura tradicional, visitar fincas cafeteras y realizar caminatas por los alrededores. No es un lugar de turismo masivo.

Santuario (Risaralda)

Muy cerca del Parque Nacional Natural Tatamá, Santuario es uno de los secretos mejor guardados de Risaralda. Este destino es reconocido por su riqueza natural y por ser una muy buena opción para observar aves, mariposas y paisajes montañosos.

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Quienes lo visitan pueden recorrer senderos ecológicos, conocer cascadas cercanas, disfrutar de cafés de origen y descubrir la vida rural del Eje Cafetero. Es una alternativa ideal para quienes buscan tranquilidad, contacto con la naturaleza y costos más bajos que en los destinos más famosos.

Estos tres municipios ofrecen una experiencia auténtica del Eje Cafetero, con menos turistas, lindos paisajes y una oferta accesible para disfrutar de un fin de semana sin gastar de más.