El país de Asia donde el peso colombiano alcanza para más: viajar podría salir más barato de lo que imagina

Viajar al otro lado del mundo puede parecer un plan muy costoso, pero un reciente análisis sobre el comportamiento de las monedas abrió una oportunidad interesante para los colombianos. Gracias al fortalecimiento del peso frente al dólar durante el último año, algunos destinos internacionales se han vuelto mucho más convenientes para quienes desean aprovechar mejor su presupuesto de vacaciones y descubrir nuevas culturas sin gastar tanto como antes.

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Entre esos lugares sobresale Corea del Sur, señalado como el país asiático donde más rinde el dinero de los viajeros colombianos. Un estudio divulgado por el Banco de Bogotá explicó que este beneficio responde al comportamiento favorable del tipo de cambio y a una inflación estable, factores que permiten que el poder adquisitivo aumente durante la estadía.

“El verdadero beneficio para el bolsillo del turista es cuando la ganancia por tasa de cambio no resulta absorbida por el costo de vida del país que visita. Al elegir destinos con precios estables y monedas más baratas, el poder adquisitivo del colombiano aumenta durante su viaje”, mencionó el director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, Camilo Pérez en la emisora Blu Radio.

Viaje en avión Foto: 123RF

Las personas que están interesadas en visitar Corea del Sur deben cumplir varios requisitos antes de emprender el viaje. Entre ellos está contar con un pasaporte con vigencia mínima de seis meses, tramitar la autorización y K - ETA al menos 72 horas antes del vuelo y presentar la confirmación del alojamiento donde permanecerán durante su visita.

Otro aspecto importante es que actualmente no existen vuelos directos entre Bogotá y Seúl. El recorrido suele durar alrededor de 23 horas e incluye al menos una escala, generalmente en Europa, Estados Unidos o Canadá, antes de continuar el trayecto hacia territorio surcoreano mediante una aerolínea del país asiático.

En cuanto a los costos, los pasajes pueden oscilar entre los nueve y los trece millones de pesos, dependiendo de la temporada, la aerolínea elegida y el tipo de itinerario disponible para el viaje.

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El informe también destaca que Japón e Indonesia aparecen como alternativas atractivas para los colombianos por razones similares. Ambos países presentan monedas que han perdido valor frente al peso colombiano y mantienen una inflación relativamente estable, lo que ayuda a que los visitantes aprovechen mejor su dinero mientras recorren destinos reconocidos por su riqueza cultural, gastronomía, tecnología y paisajes.

Siendo así, Asia se consolida como una opción cada vez más llamativa para quienes buscan viajar más y gastar menos durante sus próximas vacaciones.