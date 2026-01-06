El ‘Tailandia colombiano’ y otros paraísos de aguas cristalinas que puede visitar sin salir del país este 2026

De acuerdo con un informe presentado por la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), en 2026 el turismo tendrá transformaciones significativas en cuanto a las preferencias de los viajeros. En este contexto, explica que el 80 % se interesa por experiencias de bienestar, mientras que el 68% prioriza alojamientos cerca de la naturaleza y el 25 % busca vacaciones tranquilas.

Con base en estos datos, la entidad señala que los viajes estarán marcados por la espontaneidad y la búsqueda de la satisfacción personal, con una menor dependencia de las temporadas tradicionales, eligiendo destinos vinculados a la calma, la naturaleza y las experiencias sensoriales.

Así que si usted es uno de esos viajeros que se identifica con estas tendencias, a continuación encontrará una lista de varios paraísos de aguas cristalinas que puede visitar sin salir del país este 2026.

El ‘Tailandia colombiano’

Con este apelativo es conocido el Cañón del Río Güejar, debido a su combinación de aguas verde esmeralda muy claras, selva exuberante y paredes rocosas gigantes que recuerdan a los paisajes tropicales del sudeste asiático.

Se encuentra situado en el centro del departamento del Meta, y muchos lo describen como uno de esos destinos que sorprenden incluso a viajeros experimentados en Colombia.

Escondido entre majestuosas montañas, el cañón esconde cascadas gigantes y ríos que le dan un toque mucho más auténtico, y que periten practicar rafting a sus visitantes. Sin embargo, antes de visitarlo, se recomienda consultar las condiciones climáticas y, una vez en el lugar, seguir las recomendaciones de los guías certificados.

Río La Miel

Este tesoro escondido de Norcasia, Caldas — que estuvo cerrado varios años a causa del conflicto armado —, es un destino que cautiva a sus visitantes a primera vista con su encanto. De este lugar descienden aguas cristalinas desde las montañas, desembocando en el río Magdalena.

Durante su visita es posible disfrutar de grandes cascadas, pozos para nadar en medio del bosque y otras sorpresas que conectan de manera profunda a los viajeros con su entorno natural.

Para llegar a este atractivo natural desde Bogotá, se puede tomar un bus intermunicipal hasta La Dorada, Caldas. El trayecto dura aproximadamente 4 horas y una vez en esta parada, es necesario tomar otro bus con destino directamente a Norcasia, en un recorrido de aproximadamente hora y media.

Río Claro

Este lugar es ideal para quienes buscan aventura o simplemente descansar en medio de la selva, ubicado en el departamento de Antioquia. Rodeado por exuberante vegetación y bañado por aguas cristalinas, este paraíso natural promete una experiencia inolvidable que, además de cautivar con su belleza, también ayuda a recargar energías.

Allí los viajeros pueden explorar misteriosas cuevas o deleitarse con su diversidad de flora y fauna, características que lo convierten en un sitio de interés imperdible.

Laguna de Tota

Esta joya natural boyacense es considerada el lago natural de agua dulce más grande de Colombia. De acuerdo con el portal oficial de turismo Colombia Travel, cubre 55 kilómetros cuadrados y alcanza una profundidad de 60 metros.

A su alrededor se pueden contemplar exuberantes tierras de cultivo y es ideal para quienes buscan realizar actividades al aire libre.

A la lista se pueden sumar otras joyas naturales únicas como Caño Cristales (Meta), Laguna de La Cocha (Nariño), Laguna de San Rafael (Amazonas), Playa Blanca (Barú, Cartagena), Islas del Rosario y San Bernardo (Bolívar–Sucre), Pozos Azules (Villa de Leyva, Boyacá) y más.