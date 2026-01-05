Turismo

El municipio del oriente antioqueño que estará de fiesta del 6 al 11 de enero: esta es su programación oficial por día

Durante estos días la población estará llena de música, cultura y tradición, con desfiles y eventos para toda la familia.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
5 de enero de 2026, 1:22 p. m.
Calles de El Santuario, Antioquia.
Calles de El Santuario, Antioquia. Foto: Cortesía: Facebook - Alcaldía de El Santuario, Antioquia

A tan solo 62 kilómetros de Medellín, El Santuario, en el oriente antioqueño, se prepara para dar la bienvenida a 2026 envuelto en un ambiente de fiesta, tradición y alegría.

Del 6 al 11 de enero, este encantador municipio abrirá sus puertas a propios y visitantes con una variada programación que exalta su identidad y orgullo local en el marco de sus tradicionales Fiestas del Retorno, que incluyen desfiles, eventos culturales y actividades pensadas para disfrutar en familia.

El pueblo antioqueño reconocido por su producción cafetera y sus hermosos paisajes: es un destino encantador a tres horas de Medellín

La celebración llega a su edición número 59, consolidándose como una de las fiestas familiares más importantes de Antioquia.

Programación oficial por día

Martes 6 de enero

Torneo de Fútbol Sala

Turismo

Bogotá se consolida como uno de los destinos más deseados para visitar en Latinoamérica; la ciudad rompió nuevo récord turístico

Turismo

El histórico pueblo boyacense reconocido por su riqueza natural y bellos paisajes, ideal para los amantes de la aventura

Turismo

Así se siente México desde la ‘Finca de Ensueño’ de Clara Hernández, la mujer que refleja la gastronomía y cultura mexicana desde su hogar

Turismo

El pueblo antioqueño reconocido por su producción cafetera y sus hermosos paisajes: es un destino encantador a tres horas de Medellín

Turismo

No es Villa de Leyva ni Ráquira. El pueblo boyacense que encanta con sus casas coloniales, calles empedradas y otros atractivos

Turismo

El colorido pueblo del Eje Cafetero reconocido por su arquitectura y bellos paisajes, ideal para el ecoturismo

Turismo

El pueblo antioqueño que en el pasado se llamó San Lorenzo, un destino con riqueza natural e historia a dos horas de Medellín

Turismo

Ferias y fiestas en Antioquia: estos pueblos están de celebración arrancando enero; prográmese para visitarlos

Turismo

Los encantos del pueblo antioqueño, a orillas del río Magdalena, que ha sido clave para el desarrollo del departamento

Turismo

El destino de Antioquia que cautiva con la atarraya más grande de Colombia, alcanza 15 metros y es símbolo de tradición

  • Hora: 8:30 a.m. a 4:00 p.m.
  • Lugar: Coliseo Municipal MG

Torneo de Voleibol

  • Hora: 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
  • Lugar: Coliseo Municipal MG

Miércoles 7 de enero

Torneo de Microfútbol

  • Hora: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Lugar: Parque Principal

Torneo de Fútbol Sala

  • Hora: 8:30 a.m. a 4:00 p.m.
  • Lugar: Coliseo Municipal MG

Amor por la historia

  • Hora: 10:30 a.m.
  • Lugar: Museo José María Córdova

Torneo de Fútbol

  • Hora: 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
  • Lugar: Cancha Sintética Polideportivo

Torneo de Voleibol

  • Hora: 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
  • Lugar: Coliseo Municipal MG

Torneo de Baloncesto 3 x 3

  • Hora: 5:00 p.m. a 800 p.m.
  • Lugar: Cancha Auxiliar

Jueves 8 de enero

Torneo de Microfútbol

  • Hora: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Lugar: Parque Principal

Torneo de Tenis de Campo

  • Hora: 8;00 a.m. a 6:00 p.m.
  • Lugar: Cancha Sacúdete

Torneo de Fútbol Sala

  • Hora: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • Lugar: Coliseo Municipal MG

Torneo de Fútbol

  • Hora: 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
  • Lugar: Cancha Sintética Polideportivo

Eucaristía con sacerdotes y religiosas santuarianas

  • Hora: 12:00 p.m.
  • Lugar: Basílica San Judas Tadeo

Torneo de Baloncesto

  • Hora: 5:00 p.m. a 10:00 p.m.
  • Lugar: Coliseo y Cancha Auxiliar

Viernes 9 de enero

Torneo de Microfútbol

  • Hora: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Lugar: Parque Principal

Torneo de Fútbol Sala

  • Hora: 8:30 a.m. a 4:00 p.m.
  • Lugar: Coliseo Municipal MG

Torneo de Tenis de Campo

  • Hora: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
  • Lugar: Cancha Sacúdete

Torneo de Fútbol

  • Hora: 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
  • Lugar: Cancha Sintética Polideportivo

Torneo de Baloncesto

  • Hora: 6:30 p.m. a 10:00 p.m.
  • Lugar: Coliseo y Cancha Auxiliar

Presentaciones musicales desde las 7:00 p.m. hasta la 1:00 a.m., en el Parque Principal. Entre los invitados especiales se encuentran: Daniel Calderón y Los Gigantes, Jhon Alex Castaño y Daniel Gómez y su banda.

Sábado 10 de enero

Torneo de Microfútbol

  • Hora: 8:00 a.m. a 12.00 p.m
  • Lugar: Parque Principal

Torneo de Fútbol Sala

  • Hora: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Lugar: Coliseo Municipal MG

Torneo de Tenis de Campo

  • Hora: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
  • Lugar: Cancha Sacúdete

Tarde de la Gratitud con las Colonias

  • Hora: 12:00 p.m.
  • Lugar: Coliseo Municipal MG

Semifinal del Torneo de Fútbol

  • Hora: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Mario Giraldo

Imposición de la Medalla al Mérito Cívico

  • Hora: 3:00 p.m.
  • Lugar: Recinto del Concejo Municipal.

Torneo de Voleibol

  • Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
  • Lugar: Coliseo Municipal MG

Reinado del Adulto Mayor

  • Hora: 4:00 p.m.
  • Lugar: Parque Principal

Festival Reyes de la Trova

  • Hora: 4:00 p.m.
  • Lugar: Parque Principal

Obra de teatro: Familia Santuariana

  • Hora: 6:00 p.m.
  • Lugar: Parque Principal

Cabalgata de las colonias santuarianas

  • Salida: Sede de los Bomberos a la 1:00 p.m.
  • Remate: Cancha vereda Vargas
  • Presentación de El Trío Agropecuario

Presentaciones musicales desde las 7:00 p.m. hasta las 12:00 a.m., en el Parque Principal. Artistas invitados destacados: Jean Carlos Centeno, Zona Prieta y Rayos de México.

Bogotá se consolida como uno de los destinos más deseados para visitar en Latinoamérica; la ciudad rompió nuevo récord turístico

Domingo 11 de enero

Torneo de Ajedrez

  • Hora: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • Lugar: Casa de la Cultura

Torneo de Tenis de Campo

  • Hora: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
  • Lugar: Cancha Sacúdete

Final Torneo de Microfútbol

  • Hora: 9:00 a.m.
  • Lugar: Parque Principal

Desfile de autos - Caravana desde la Bomba

  • Hora: 11:00 a.m.
  • Lugar: Calles principales

Festival Stunt, Car Audio y Tuning

  • Hora: 12:00 p.m.
  • Lugar: Parque Principal

Tejiendo Arte

  • Hora: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Lugar: Calle detrás de la iglesia

Final Torneo de Fútbol

  • Hora: 3:00 p.m.
  • Lugar: Cancha Sintética Polideportivo

Show de Freestyle

  • Hora: 4:00 p.m.
  • Lugar: Cancha José María Córdova

Presentaciones musicales desde las 3:30 p.m. hasta la 1:00 a.m., en el Parque Principal. Artistas invitados principales: Osmar Pérez y Los Chiches Vallenatos, Tony Dize y Luis Alfonso.

Más de Turismo

El Santuario, Antioquia

El municipio del oriente antioqueño que estará de fiesta del 6 al 11 de enero: esta es su programación oficial por día

Panorámica de Monserrate y Bogotá.

Bogotá se consolida como uno de los destinos más deseados para visitar en Latinoamérica; la ciudad rompió nuevo récord turístico

Lago de Tota

El histórico pueblo boyacense reconocido por su riqueza natural y bellos paisajes, ideal para los amantes de la aventura

Ella es Clara Margarita Hernández Topete.

Así se siente México desde la ‘Finca de Ensueño’ de Clara Hernández, la mujer que refleja la gastronomía y cultura mexicana desde su hogar

Betania, Antoquia

El pueblo antioqueño reconocido por su producción cafetera y sus hermosos paisajes: es un destino encantador a tres horas de Medellín

tenza, Boyacá

No es Villa de Leyva ni Ráquira. El pueblo boyacense que encanta con sus casas coloniales, calles empedradas y otros atractivos

Circasia

El colorido pueblo del Eje Cafetero reconocido por su arquitectura y bellos paisajes, ideal para el ecoturismo

Yolombó, Antioquia

El pueblo antioqueño que en el pasado se llamó San Lorenzo, un destino con riqueza natural e historia a dos horas de Medellín

Guaduas, Cundinamarca

El tesoro colonial oculto para visitar en enero; está a solo tres horas de Bogotá

Manta, Cundinamarca

A dos horas de Bogotá: este es el encantador pueblo apodado ‘retacito de cielo’, un destino perfecto para el ecoturismo

Noticias Destacadas