El municipio del oriente antioqueño que estará de fiesta del 6 al 11 de enero: esta es su programación oficial por día

A tan solo 62 kilómetros de Medellín, El Santuario, en el oriente antioqueño, se prepara para dar la bienvenida a 2026 envuelto en un ambiente de fiesta, tradición y alegría.

Del 6 al 11 de enero, este encantador municipio abrirá sus puertas a propios y visitantes con una variada programación que exalta su identidad y orgullo local en el marco de sus tradicionales Fiestas del Retorno, que incluyen desfiles, eventos culturales y actividades pensadas para disfrutar en familia.

La celebración llega a su edición número 59, consolidándose como una de las fiestas familiares más importantes de Antioquia.

Programación oficial por día

Martes 6 de enero

Torneo de Fútbol Sala

Hora: 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

Lugar: Coliseo Municipal MG

Torneo de Voleibol

Hora: 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Lugar: Coliseo Municipal MG

Miércoles 7 de enero

Torneo de Microfútbol

Hora: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Lugar: Parque Principal

Torneo de Fútbol Sala

Hora: 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

Lugar: Coliseo Municipal MG

Amor por la historia

Hora: 10:30 a.m.

Lugar: Museo José María Córdova

Torneo de Fútbol

Hora: 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

Lugar: Cancha Sintética Polideportivo

Torneo de Voleibol

Hora: 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Lugar: Coliseo Municipal MG

Torneo de Baloncesto 3 x 3

Hora: 5:00 p.m. a 800 p.m.

Lugar: Cancha Auxiliar

Jueves 8 de enero

Torneo de Microfútbol

Hora: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Lugar: Parque Principal

Torneo de Tenis de Campo

Hora: 8;00 a.m. a 6:00 p.m.

Lugar: Cancha Sacúdete

Torneo de Fútbol Sala

Hora: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Lugar: Coliseo Municipal MG

Torneo de Fútbol

Hora: 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

Lugar: Cancha Sintética Polideportivo

Eucaristía con sacerdotes y religiosas santuarianas

Hora: 12:00 p.m.

Lugar: Basílica San Judas Tadeo

Torneo de Baloncesto

Hora: 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

Lugar: Coliseo y Cancha Auxiliar

Viernes 9 de enero

Torneo de Microfútbol

Hora: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Lugar: Parque Principal

Torneo de Fútbol Sala

Hora: 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

Lugar: Coliseo Municipal MG

Torneo de Tenis de Campo

Hora: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Lugar: Cancha Sacúdete

Torneo de Fútbol

Hora: 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

Lugar: Cancha Sintética Polideportivo

Torneo de Baloncesto

Hora: 6:30 p.m. a 10:00 p.m.

Lugar: Coliseo y Cancha Auxiliar

Presentaciones musicales desde las 7:00 p.m. hasta la 1:00 a.m., en el Parque Principal. Entre los invitados especiales se encuentran: Daniel Calderón y Los Gigantes, Jhon Alex Castaño y Daniel Gómez y su banda.

Sábado 10 de enero

Torneo de Microfútbol

Hora: 8:00 a.m. a 12.00 p.m

Lugar: Parque Principal

Torneo de Fútbol Sala

Hora: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Lugar: Coliseo Municipal MG

Torneo de Tenis de Campo

Hora: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Lugar: Cancha Sacúdete

Tarde de la Gratitud con las Colonias

Hora: 12:00 p.m.

Lugar: Coliseo Municipal MG

Semifinal del Torneo de Fútbol

Hora: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Lugar: Estadio Mario Giraldo

Imposición de la Medalla al Mérito Cívico

Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Recinto del Concejo Municipal.

Torneo de Voleibol

Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

Lugar: Coliseo Municipal MG

Reinado del Adulto Mayor

Hora: 4:00 p.m.

Lugar: Parque Principal

Festival Reyes de la Trova

Hora: 4:00 p.m.

Lugar: Parque Principal

Obra de teatro: Familia Santuariana

Hora: 6:00 p.m.

Lugar: Parque Principal

Cabalgata de las colonias santuarianas

Salida: Sede de los Bomberos a la 1:00 p.m.

Remate: Cancha vereda Vargas

Presentación de El Trío Agropecuario

Presentaciones musicales desde las 7:00 p.m. hasta las 12:00 a.m., en el Parque Principal. Artistas invitados destacados: Jean Carlos Centeno, Zona Prieta y Rayos de México.

Domingo 11 de enero

Torneo de Ajedrez

Hora: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Lugar: Casa de la Cultura

Torneo de Tenis de Campo

Hora: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Lugar: Cancha Sacúdete

Final Torneo de Microfútbol

Hora: 9:00 a.m.

Lugar: Parque Principal

Desfile de autos - Caravana desde la Bomba

Hora: 11:00 a.m.

Lugar: Calles principales

Festival Stunt, Car Audio y Tuning

Hora: 12:00 p.m.

Lugar: Parque Principal

Tejiendo Arte

Hora: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar: Calle detrás de la iglesia

Final Torneo de Fútbol

Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Cancha Sintética Polideportivo

Show de Freestyle

Hora: 4:00 p.m.

Lugar: Cancha José María Córdova

Presentaciones musicales desde las 3:30 p.m. hasta la 1:00 a.m., en el Parque Principal. Artistas invitados principales: Osmar Pérez y Los Chiches Vallenatos, Tony Dize y Luis Alfonso.