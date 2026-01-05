El municipio del oriente antioqueño que estará de fiesta del 6 al 11 de enero: esta es su programación oficial por día

A tan solo 62 kilómetros de Medellín, El Santuario, en el oriente antioqueño, se prepara para dar la bienvenida a 2026 envuelto en un ambiente de fiesta, tradición y alegría.
Del 6 al 11 de enero, este encantador municipio abrirá sus puertas a propios y visitantes con una variada programación que exalta su identidad y orgullo local en el marco de sus tradicionales Fiestas del Retorno, que incluyen desfiles, eventos culturales y actividades pensadas para disfrutar en familia.
La celebración llega a su edición número 59, consolidándose como una de las fiestas familiares más importantes de Antioquia.
Programación oficial por día
Martes 6 de enero
Torneo de Fútbol Sala
- Hora: 8:30 a.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Coliseo Municipal MG
Torneo de Voleibol
- Hora: 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Coliseo Municipal MG
Miércoles 7 de enero
Torneo de Microfútbol
- Hora: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Parque Principal
Torneo de Fútbol Sala
- Hora: 8:30 a.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Coliseo Municipal MG
Amor por la historia
- Hora: 10:30 a.m.
- Lugar: Museo José María Córdova
Torneo de Fútbol
- Hora: 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Cancha Sintética Polideportivo
Torneo de Voleibol
- Hora: 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: Coliseo Municipal MG
Torneo de Baloncesto 3 x 3
- Hora: 5:00 p.m. a 800 p.m.
- Lugar: Cancha Auxiliar
Jueves 8 de enero
Torneo de Microfútbol
- Hora: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Parque Principal
Torneo de Tenis de Campo
- Hora: 8;00 a.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Cancha Sacúdete
Torneo de Fútbol Sala
- Hora: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Coliseo Municipal MG
Torneo de Fútbol
- Hora: 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Cancha Sintética Polideportivo
Eucaristía con sacerdotes y religiosas santuarianas
- Hora: 12:00 p.m.
- Lugar: Basílica San Judas Tadeo
Torneo de Baloncesto
- Hora: 5:00 p.m. a 10:00 p.m.
- Lugar: Coliseo y Cancha Auxiliar
Viernes 9 de enero
Torneo de Microfútbol
- Hora: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Parque Principal
Torneo de Fútbol Sala
- Hora: 8:30 a.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Coliseo Municipal MG
Torneo de Tenis de Campo
- Hora: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Cancha Sacúdete
Torneo de Fútbol
- Hora: 12:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Cancha Sintética Polideportivo
Torneo de Baloncesto
- Hora: 6:30 p.m. a 10:00 p.m.
- Lugar: Coliseo y Cancha Auxiliar
Presentaciones musicales desde las 7:00 p.m. hasta la 1:00 a.m., en el Parque Principal. Entre los invitados especiales se encuentran: Daniel Calderón y Los Gigantes, Jhon Alex Castaño y Daniel Gómez y su banda.
Sábado 10 de enero
Torneo de Microfútbol
- Hora: 8:00 a.m. a 12.00 p.m
- Lugar: Parque Principal
Torneo de Fútbol Sala
- Hora: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coliseo Municipal MG
Torneo de Tenis de Campo
- Hora: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Cancha Sacúdete
Tarde de la Gratitud con las Colonias
- Hora: 12:00 p.m.
- Lugar: Coliseo Municipal MG
Semifinal del Torneo de Fútbol
- Hora: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Estadio Mario Giraldo
Imposición de la Medalla al Mérito Cívico
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Recinto del Concejo Municipal.
Torneo de Voleibol
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Coliseo Municipal MG
Reinado del Adulto Mayor
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Parque Principal
Festival Reyes de la Trova
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Parque Principal
Obra de teatro: Familia Santuariana
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: Parque Principal
Cabalgata de las colonias santuarianas
- Salida: Sede de los Bomberos a la 1:00 p.m.
- Remate: Cancha vereda Vargas
- Presentación de El Trío Agropecuario
Presentaciones musicales desde las 7:00 p.m. hasta las 12:00 a.m., en el Parque Principal. Artistas invitados destacados: Jean Carlos Centeno, Zona Prieta y Rayos de México.
Domingo 11 de enero
Torneo de Ajedrez
- Hora: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Casa de la Cultura
Torneo de Tenis de Campo
- Hora: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Cancha Sacúdete
Final Torneo de Microfútbol
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: Parque Principal
Desfile de autos - Caravana desde la Bomba
- Hora: 11:00 a.m.
- Lugar: Calles principales
Festival Stunt, Car Audio y Tuning
- Hora: 12:00 p.m.
- Lugar: Parque Principal
Tejiendo Arte
- Hora: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: Calle detrás de la iglesia
Final Torneo de Fútbol
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Cancha Sintética Polideportivo
Show de Freestyle
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Cancha José María Córdova
Presentaciones musicales desde las 3:30 p.m. hasta la 1:00 a.m., en el Parque Principal. Artistas invitados principales: Osmar Pérez y Los Chiches Vallenatos, Tony Dize y Luis Alfonso.