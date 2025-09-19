Guía práctica para visitar Norcasia, un tesoro oculto en Caldas lleno de lugares asombrosos

A 207 kilómetros de Manizales, la capital de departamento de Caldas, se encuentra Norcasia, un tesoro oculto lleno de lugares asombrosos por descubrir. Se trata de un destino emergente de ecoturismo y turismo de aventura, reconocido por su riqueza natural, su gran biodiversidad y atractivos turísticos.

Si desea conocer este lugar, a continuación encontrará una guía práctica que le ayudará a programar su viaje donde podrá ver cómo llegar desde ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali, sus sitios de interés imperdibles y las actividades que se pueden hacer durante su visita.

¿Cómo llegar a Norcasia?

Para llegar a Norcasia desde Bogotá, Medellín o Cali, según explica el portal especializado en turismo Travelgrafía, se puede tomar un bus o emprender el viaje en vehículo particular hasta el municipio de La Dorada, Caldas. Desde este punto, el recorrido debe continuar por carretera durante una hora más hasta llegar al destino.

Otra opción para llegar es por vía aérea. Si elige esta alternativa debe tener en cuenta que los aeropuertos más cercanos son los de Pereira y Manizales. Desde cualquiera de estas ciudades, se debe continuar el viaje por carretera hasta Norcasia.

Norcasia | Foto: Cortesía

Sitios y actividades para disfrutar el viaje al máximo

Este destino, que ha estado de moda entre los viajeros en los últimos años, alberga joyas de aguas cristalinas tan únicas como el Río La Miel, el Río Manso y la Quebrada Las Pavas. En estos lugares sus visitantes pueden disfrutar de emocionantes deportes acuáticos como tubing, body-rafting y careteo.

También es posible navegar por el Embalse de Amaní, donde se han realizado desfiles náuticos en conmemoración del día de Nuestra Señora del Carmen, patrona de los conductores y del municipio, señala la Alcaldía Municipal en su sitio web.

Río La Miel en Norcasia, Caldas | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal Norcasia Caldas

En estos entornos naturales de gran belleza, los visitantes de Norcasia también puede hacer avistamiento de animales salvajes como monos aulladores, tucanes y muchas aves migratorias, lo que consolida este lugar como un destino imperdible en el departamento de Caldas.

Si la idea es gozar un baño refrescante durante el recorrido por los sitios naturales más populares del municipio, se recomienda hacerlo en la Quebrada Las Pavas, localizada a 15 minutos del centro de Norcasia.

Para llegar a los mejores charcos y pozos naturales de este atractivo, es necesario realizar una caminata de aproximadamente 30 minutos. El trayecto cuenta con hermosos senderos que reflejan la riqueza natural del pueblo que limita al norte con el municipio de Sonsón (Antioquia); al sur con los municipios de Victoria y Samaná; al occidente con el municipio de Samaná; y al oriente con el municipio de la Dorada.