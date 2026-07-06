China enciende las alarmas con una prueba de misiles de capacidad nuclear en el Pacífico

La marina de China anunció este lunes que realizó con éxito una prueba de lanzamiento de un misil sin carga nuclear en el océano Pacífico, una acción que provocó la condena de varios países de la región, pese a que Pekín les había advertido previamente.

China y Rusia anuncian maniobras militares para “responder a los desafíos de seguridad” en la región

El lanzamiento ocurrió pocas horas después de que Australia y Fiyi firmaran un importante tratado de defensa, considerado por analistas como una herramienta con la que Canberra busca contener la creciente influencia diplomática y económica de Pekín en la estratégica región del Pacífico Sur.

Sin embargo, esta no es la primera vez que China lleva a cabo un ejercicio de este tipo. En septiembre de 2024, el gigante asiático lanzó al Pacífico un misil balístico intercontinental, también sin carga nuclear, algo que no ocurría en aguas internacionales desde hacía más de 40 años.

“A las 12:00 (hora de China) del 6 de julio, un submarino nuclear estratégico del Ejército Popular de Liberación de China lanzó un (…) misil estratégico con una ojiva de entrenamiento al alto mar en el océano Pacífico, alcanzando la zona marítima designada”, indicó la marina china en un comunicado, sin precisar la localización exacta.

China afirmó que el misil fue lanzado con una ojiva de entrenamiento y que el ensayo se realizó bajo condiciones de seguridad. Foto: Getty Images

“Este disparo de prueba forma parte de los ejercicios militares anuales de rutina de China. Se envió una notificación previa a los países afectados (…) Este lanzamiento no está dirigido contra ningún país ni contra ningún objetivo en particular”, subrayó.

Pese a esa explicación, el Consejo para los Asuntos del Continente de Taiwán, encargado de las relaciones con Pekín, afirmó que el lanzamiento del misil “agrava las tensiones en la región y pone en peligro la paz y la estabilidad regionales”.

China insiste en la reunificación con Taiwán durante el aniversario del Partido Comunista

Esa preocupación también la expresó el canciller de Nueva Zelanda, Winston Peters, quien lamentó que el ejercicio se realizara “pocas horas” después de la advertencia enviada por China.

Australia calificó el lanzamiento como “desestabilizador para la región”, mientras que Japón manifestó sus “serias preocupaciones ante la intensificación de las actividades militares chinas”.

Australia, Japón, Nueva Zelanda y Taiwán cuestionaron el lanzamiento, al considerar que incrementa las tensiones en la región. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

En contraste, Rusia respaldó la prueba y aseguró que China “no amenaza a nadie en el mundo”.

Consultada sobre estas críticas, una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, respondió que la prueba se realizó “en condiciones de seguridad, de forma reglamentada y profesional”.

“Esperamos que los países implicados no sobreinterpreten” este lanzamiento, afirmó durante una rueda de prensa.

El temible submarino nuclear de Estados Unidos: así es la poderosa arma capaz de permanecer meses bajo el agua sin reabastecerse

China mantiene una política de “no primer uso” de armas nucleares, por lo que promete no emplear este tipo de armamento de forma preventiva, aunque se reserva el derecho de responder si otro país la ataca con armas nucleares.

Las autoridades chinas no precisaron qué modelo de misil balístico disparó el submarino.

*Con información de AFP.