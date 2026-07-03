China revela su plan para detectar y desviar asteroides que amenacen la Tierra: misión clave llegará en 2027

Durante siglos, los asteroides han sido considerados una de las mayores amenazas naturales para la Tierra. Por eso, científicos de distintos países han trabajado en el desarrollo de estrategias que permitan reducir el riesgo de un posible impacto, cuyas consecuencias podrían ser devastadoras.

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La magnitud de los daños dependería, en gran medida, del tamaño del objeto. Un asteroide de grandes dimensiones podría liberar una enorme cantidad de energía al impactar contra la superficie terrestre, provocando una potente explosión, la formación de un gigantesco cráter, ondas sísmicas e incendios. Si el choque ocurriera en el océano, además, podría generar grandes olas capaces de afectar amplias zonas costeras.

Sin embargo, la mayoría de los asteroides que se acercan a la Tierra son pequeños y se desintegran al entrar en la atmósfera, por lo que no representan un riesgo importante. Aun así, las agencias espaciales consideran esencial mejorar los sistemas de detección para identificar con suficiente anticipación cualquier objeto que pueda convertirse en una amenaza.

Con ese objetivo, China anunció la creación de un sistema coordinado de vigilancia terrestre y espacial para detectar asteroides cercanos a la Tierra, emitir alertas tempranas y fortalecer su capacidad de respuesta ante posibles impactos.

Así es el sistema con el que China busca anticiparse a posibles impactos de asteroides. Foto: Getty Images

De acuerdo con el diario Global Times, el anuncio fue realizado el martes 30 de junio por la Administración Espacial Nacional de China (CNSA), que explicó que esta iniciativa hace parte de su estrategia de defensa planetaria. El proyecto también contempla el desarrollo de modelos, algoritmos y un sistema operativo que permitirá evaluar el riesgo de impacto de estos cuerpos celestes.

La decisión llega en un momento en el que ya se han identificado más de 40.000 asteroides cercanos a la Tierra. Aunque ninguno tiene una trayectoria confirmada de colisión con el planeta, los especialistas advierten que todavía quedan numerosos objetos sin detectar, especialmente aquellos de menor tamaño, que son más difíciles de localizar.

El plan de China para detectar asteroides peligrosos y probar cómo desviarlos. Foto: Getty Images

Una vez se identifica un asteroide potencialmente peligroso, el siguiente reto es encontrar la mejor forma de desviarlo. Entre las alternativas más estudiadas está el impacto cinético, una técnica que consiste en hacer chocar una nave espacial o un misil contra el asteroide para modificar su trayectoria. También se analizan otras opciones, como los tractores gravitatorios, la ablación láser y los sistemas de empuje continuo, con el fin de alejar estos objetos de la órbita terrestre.

Como parte de esa estrategia, China prevé realizar hacia 2027 una prueba de impacto cinético sobre un asteroide para evaluar la eficacia de este método. Con ello, el país busca fortalecer sus capacidades de defensa planetaria y aportar al desarrollo de tecnologías que permitan proteger a la Tierra frente a posibles amenazas provenientes del espacio.