Niños colombianos lo hacen de nuevo y llegan a China para competir en la final mundial de robótica: hacen llamado al Gobierno

El talento tecnológico de Colombia continúa proyectándose en escenarios internacionales. Luego de la participación de jóvenes colombianos en competencias de robótica en Japón, ahora una delegación de Yumbo viajará a China para disputar la gran final del World Robot Contest Beijing 2026, que se llevará a cabo del 18 al 23 de agosto.

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El equipo está integrado por tres estudiantes, el docente Maicol Mejía y un representante de la Secretaría de Educación Municipal, Hames Vargas. Juntos llevarán el nombre de Yumbo a esta competencia internacional y visibilizarán el trabajo que se viene desarrollando para fortalecer las competencias STEM+ en las instituciones educativas del municipio.

En diálogo con SEMANA, Vargas destacó que esta representa la tercera participación de Yumbo en una competencia internacional de robótica. Anteriormente, delegaciones del municipio estuvieron en encuentros realizados en Panamá y Brasil.

El funcionario explicó que los tres estudiantes que viajarán a Beijing fueron seleccionados luego de destacarse en una competencia nacional, un proceso que permitió identificar sus capacidades y preparación para asumir este nuevo desafío.

El grupo está integrado por tres estudiantes, un docente y un representante de la Secretaría de Educación de Yumbo. Foto: Suministrada a SEMANA

Durante la conversación, también resaltó la importancia de que este tipo de iniciativas cuenten con respaldo institucional y envió un mensaje a Abelardo De La Espriella sobre la necesidad de seguir impulsando el talento de niños y jóvenes en todo el país.

“Es importante que el Gobierno y la voluntad política permitan que nuestros niños se potencialicen. Nuestro alcalde, Edgar Alexander Ruiz, y la secretaria de Educación, Lina María Peña, han tenido claro que este es el camino para cambiar lo que está pasando en nuestro país y para que los niños abran su mente al mundo”, señaló.

Por su parte, el docente de tecnología explicó que el proceso de formación en las aulas permite identificar las habilidades de los estudiantes y seleccionar a quienes cuentan con las capacidades necesarias para representar al municipio. Sin embargo, destacó que el objetivo va más allá de los resultados de una competencia.

La experiencia busca que los jóvenes disfruten del proceso, adquieran nuevos conocimientos y tengan la posibilidad de conocer diferentes perspectivas sobre la robótica.

Los tres jóvenes fueron seleccionados después de participar en una competencia nacional. Foto: Getty Images

La visita a Beijing también contempla actividades académicas y culturales. Los integrantes tendrán la posibilidad de conocer instituciones educativas, intercambiar experiencias y acercarse a avances internacionales relacionados con la tecnología.

De esta manera, la participación en el World Robot Contest Beijing 2026 representa una oportunidad para fortalecer habilidades como la programación, la innovación, el trabajo en equipo y la resolución de problemas.

Con esta participación, el grupo viajó a China no solo para competir, sino también para aprender, compartir experiencias y representar a Yumbo y a Colombia en uno de los encuentros internacionales más relevantes de la robótica educativa.