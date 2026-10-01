En el océano se está ocultando un fenómeno que puede durar meses y preocupa a los científicos

Las altas temperaturas del agua podrían estar afectando a los ecosistemas durante mucho más tiempo del que reflejan las mediciones habituales. Una investigación liderada por científicos de William & Mary y su Instituto de Ciencias Marinas de Virginia (VIMS) encontró que los episodios de calor extremo pueden estar rodeados por periodos prolongados de aguas inusualmente cálidas, un hallazgo que genera preocupación por la presión que estos periodos pueden ejercer sobre la vida marina.

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El calor puede continuar antes y después

El hallazgo surgió al observar que las temperaturas elevadas no necesariamente comienzan ni terminan junto con el periodo identificado formalmente como una ola de calor marina.

“Empezamos a notar estas anomalías de aguas cálidas a ambos lados de las olas de calor marinas y nos dimos cuenta de que, en realidad, están integradas en períodos más largos de aguas cálidas”, explicó Ricardo Utzig Nardi, autor principal del estudio.

Más de 2.580 episodios revelaron cuánto calor podría estar quedando fuera de las mediciones Foto: Getty Images

El investigador añadió: “Parece obvio, pero los estudios suelen centrarse solo en el período de la ola de calor marina, y eso no representa con precisión las condiciones del mundo real”.

El equipo analizó más de 2.580 episodios registrados durante dos décadas en 20 estuarios de Estados Unidos. Al incorporar el calentamiento anterior y posterior, encontró que las evaluaciones convencionales subestiman la exposición total al calor en más de 150 % en promedio.

No importa solo cuánto calor hace

Para explicar por qué la duración resulta relevante, Nardi comparó el fenómeno con la exposición al sol.

“Su riesgo de quemaduras solares depende tanto de la intensidad de la luz solar como del tiempo de exposición. Unos minutos pueden causar poco daño, pero horas de exposición pueden ser perjudiciales”, señaló.

“Lo mismo ocurre con los organismos marinos y el agua caliente. Sus respuestas biológicas dependen no solo de la temperatura del agua, sino también de cuánto tiempo persiste ese calentamiento”, agregó.

El estudio encontró además que cerca de dos tercios de los episodios analizados correspondieron a eventos individuales, mientras que aproximadamente un tercio estuvo relacionado con periodos de calentamiento más prolongados, de unos 90 días. Estos últimos generaron más del triple de exposición térmica acumulada que el episodio extremo por sí solo.

Un cambio en la forma de estudiar estos episodios

Piero Mazzini, coautor de la investigación, considera que el hallazgo obliga a ampliar la mirada.

“Ya no podemos analizar las olas de calor marinas de forma aislada al evaluar el impacto del calentamiento global en los ecosistemas costeros y oceánicos”, afirmó.

Mazzini también explicó que muchos experimentos de laboratorio reproducen estos eventos aumentando la temperatura durante días o semanas, pero podrían no representar toda la exposición que ocurre en la naturaleza.

El océano enfrenta periodos de calor que podrían ser más largos de lo que muestran los estudios Foto: Getty Images/iStockphoto

“Se trata de periodos de exposición térmica extraordinariamente largos”, explicó el investigador. Por ello, el nuevo enfoque busca que los estudios tengan en cuenta cuánto tiempo permanecen expuestos los organismos y no únicamente el momento de mayor temperatura.

Los investigadores señalan que este calentamiento prolongado puede coincidir con otros factores de presión ambiental, como bajos niveles de oxígeno y proliferación de algas nocivas, aumentando la presión sobre ecosistemas como praderas marinas y arrecifes de coral.