Estados Unidos descendió a las profundidades del océano y descubrió un extraño organismo: imagen reveló detalle clave

Aunque la ciencia ha logrado grandes descubrimientos a lo largo de los años, el planeta sigue guardando enigmas que los investigadores buscan resolver. Uno de los escenarios que más despierta curiosidad es el océano, donde las enormes profundidades aún esconden especies y ecosistemas poco conocidos.

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Con el apoyo de tecnologías cada vez más avanzadas, científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) continúan explorando el fondo marino en busca de nuevas pistas sobre la vida que habita en esas zonas extremas.

Uno de los hallazgos más llamativos se produjo durante una expedición en las Islas Cook, en el océano Pacífico, según detalló El Confidencial. Allí, los investigadores encontraron una esponja de cristal casi transparente sobre un lecho cubierto de nódulos polimetálicos, una imagen que llamó la atención por su apariencia casi irreal.

El organismo, perteneciente al grupo Hexactinellida, destacó por su aspecto frágil y translúcido. Su forma recordó a los científicos un pequeño castillo de cristal suspendido en las profundidades marinas.

La imagen llamó la atención porque la esponja parecía emerger de un paisaje cubierto por minerales. Foto: NOAA

A su alrededor se extendía un paisaje submarino formado por nódulos polimetálicos, estructuras que crean un terreno irregular donde distintas especies encuentran un lugar para desarrollarse. La escena quedó registrada en una fotografía difundida por la NOAA, que evidenció la riqueza de estos ecosistemas poco explorados.

Mientras tanto, la agencia mantiene otra misión científica junto a Nautilus Live cerca de la isla Wake, una de las zonas más aisladas del planeta. Durante 30 días, la expedición utiliza vehículos operados de forma remota y tecnología de cartografía para estudiar más de 157.000 millas cuadradas del fondo oceánico y documentar la biodiversidad de la región.

El diminuto pez que sorprendió a los científicos

Las sorpresas no terminaron allí. En otra exploración, un equipo de la NOAA avistó un diminuto pez en las profundidades del Monumento Nacional Marino de Cañones y Montes Submarinos del Noreste, en el océano Atlántico, frente a la costa de Nueva Inglaterra.

El ejemplar medía entre cinco milímetros y un centímetro. Aunque su especie todavía no ha sido identificada, los investigadores consideran que podría tratarse de un pez sapo juvenil, un habitante del fondo marino que suele permanecer inmóvil mientras espera a sus presas.

Este descubrimiento ocurrió durante la expedición Deep Connections 2019, una misión dedicada a explorar los cañones y montes submarinos de Estados Unidos y Canadá, y que volvió a demostrar que las profundidades del océano siguen siendo uno de los territorios menos conocidos del planeta.