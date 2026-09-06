Cómo limpiar la lavadora con un solo ingrediente para eliminar los malos olores y evitar que la ropa salga con residuos

¿Le ha pasado que limpia el interior de la lavadora y, en lugar de quedar impecable, la ropa sale con residuos o malos olores? Esta es una de las situaciones más frustrantes al momento de realizar las labores de limpieza del hogar. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esto no significa que el electrodoméstico esté averiado, sino que puede deberse al uso de materiales o productos inadecuados durante su limpieza.

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Aunque muchas personas suelen concentrar la limpieza en el exterior del aparato, el interior también requiere atención. Con el paso del tiempo, en el tambor, las juntas, los compartimentos del detergente y otras zonas pueden acumularse restos de jabón, suciedad, humedad y otros residuos que favorecen la aparición de malos olores.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la limpieza y el mantenimiento periódico de la lavadora son fundamentales para prevenir fallas y prolongar su vida útil, sin necesidad de realizar procedimientos complicados.

Es importante aplicar varias pautas de higiene para prevenir problemas en la lavadora. Foto: Getty Images

Así puede limpiar la lavadora

En este contexto, el ingeniero químico Diego Fernández, a través de sus redes sociales, explicó que el ácido cítrico sería una alternativa más eficaz y menos corrosiva que el vinagre para limpiar la lavadora. Además, al presentarse en estado sólido, requiere una menor cantidad para realizar la limpieza.

Según el experto, realizar un ciclo de limpieza del tambor cada tres o cuatro meses puede ayudar a combatir los malos olores, disminuir la acumulación de cal y mantener el interior del electrodoméstico en buenas condiciones.

El óxido en la lavadora puede ser molesto, pero no es imposible de eliminar. Foto: Getty Images

Por su parte, Fernández desaconseja uno de los trucos caseros más populares para limpiar la lavadora: mezclar vinagre con bicarbonato de sodio. Según el experto, la efervescencia que se produce al combinarlos corresponde a una reacción química en la que ambos productos se neutralizan, por lo que su capacidad de limpieza se reduce considerablemente.

El especialista también advierte que, utilizados por separado, ninguno sería la opción más eficaz. El bicarbonato no permite eliminar la cal ni los residuos de detergente, mientras que el vinagre, aunque tiene propiedades desincrustantes, requeriría una cantidad elevada para conseguir una limpieza profunda del tambor.