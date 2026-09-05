Elon Musk desata preocupación con advertencia que lanzó tras un cambio sin precedentes en el mundo: “Se está extinguiendo”

Elon Musk se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del sector tecnológico. El empresario, conocido por liderar compañías como Tesla, SpaceX y por ser propietario de la red social X, ha ganado reconocimiento por impulsar avances que han transformado industrias como la movilidad eléctrica, la exploración espacial y las comunicaciones digitales.

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Pero su voz no solo suele centrarse en la tecnología. Con frecuencia comparte reflexiones sobre el futuro de la humanidad, especialmente en temas relacionados con la inteligencia artificial, el crecimiento demográfico y los cambios que atraviesa la sociedad.

En esta ocasión, una publicación de la plataforma Polymarket volvió a poner sobre la mesa una tendencia que preocupa a varios expertos: el envejecimiento de la población mundial.

Según el mensaje difundido en la red social X, por primera vez en la historia registrada, las personas de 65 años o más ya superan en número a los niños de cinco años o menos. El fenómeno refleja una combinación de dos factores: las personas viven más tiempo gracias a mejores condiciones de vida, mientras que en muchos países nacen cada vez menos niños.

Elon Musk vuelve a encender el debate sobre el futuro de la población mundial. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

“Última hora: Las personas de 65 años o más ahora superan en número a los niños de 5 años o menos en todo el mundo por primera vez en la historia registrada”, señala la publicación.

La reacción de Elon Musk

El empresario reaccionó al mensaje con una frase que rápidamente generó debate en redes sociales: “La humanidad se está extinguiendo”. La publicación provocó opiniones divididas entre los usuarios.

Una advertencia que ya había hecho antes

No es la primera vez que Musk lanza este tipo de advertencias. En varias ocasiones ha insistido en que la disminución de los nacimientos representa uno de los mayores desafíos para el futuro de la humanidad.

Uno de los ejemplos que citó hace poco es Singapur, un país que enfrenta una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo. En 2025 registró 0,87 hijos por mujer, la cifra más baja de su historia y muy lejos del nivel necesario para mantener estable la población.

Ese mismo año nacieron 27.529 bebés, un 10,6 % menos que en 2024, una caída que profundiza el envejecimiento de la población y reduce el número de personas en edad de trabajar.

Ante este panorama, el Gobierno singapurense ha reforzado las ayudas dirigidas a las familias para intentar revertir la tendencia. En medio de ese debate, Musk volvió a insistir en su postura con otro mensaje publicado en X: “Los humanos están desapareciendo”.