Tetris lanza dura advertencia a Donald Trump por usar su imagen para crear polémico videojuego del muro fronterizo

La Casa Blanca encontró una inesperada respuesta después de convertir uno de los videojuegos más reconocidos del mundo en parte de su estrategia para promocionar las políticas de Donald Trump.

La compañía detrás de Tetris se desmarcó de “Build the Wall” y dejó abierta la puerta a un posible conflicto por derechos de autor.

“Construye el muro, deporta”: el polémico videojuego que creó La Casa Blanca sobre la expulsión de inmigrantes

Un videojuego inspirado en el clásico

El Gobierno estadounidense presentó el jueves una plataforma de juegos con estética retro, entre ellos “Build the Wall”. La dinámica recuerda claramente a Tetris: los jugadores deben acomodar bloques para levantar una barrera y evitar que la frontera sea sobrepasada.

El juego, según señaló la Casa Blanca, plantea como objetivo “Construye el muro. Deporta. Llena una Cuenta Trump” y utiliza una mecánica basada en el conocido sistema de piezas que deben encajar.

Sin embargo, la compañía responsable de Tetris dejó claro que no tuvo participación en el desarrollo.

Tetris se desmarca y advierte

A través de un mensaje publicado el viernes, The Tetris Company afirmó: “No estuvo involucrada en la creación de ‘Build the Wall’”. La empresa también precisó que “no autorizó ni otorgó licencia de la marca Tetris ni de la propiedad intelectual para el juego”.

La compañía añadió que está analizando lo ocurrido: “Estamos revisando actualmente el asunto”, según indicó en su declaración.

Pero el mensaje no terminó allí. Tetris también marcó distancia con el contenido del videojuego mediante una reflexión sobre los valores que representa su marca.

The Tetris Company se desmarcó del polémico videojuego lanzado por la Casa Blanca. Foto: @Tetris_Official

“En Tetris creemos en el poder de la conexión y en unir a las personas, no en dividirlas. A nuestros fans de todas partes: los amamos, los vemos y estamos agradecidos de tenerlos en nuestra comunidad”, señaló la compañía.

Finalmente, dejó la advertencia más directa: “Nos tomamos muy en serio la infracción de derechos de autor”.

La Casa Blanca no había ofrecido, hasta el momento, una respuesta pública a las declaraciones de The Tetris Company.