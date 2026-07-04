El futuro de los juegos físicos en Xbox cambiaría con esta nueva función de Microsoft: inesperado anunció sorprendió

Microsoft trabaja en una nueva función que permitiría convertir los videojuegos en disco físico a formato digital, una herramienta con la que los usuarios podrían conservar su colección sin depender exclusivamente del soporte físico.

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La noticia surge apenas días después de que PlayStation anunciara su intención de poner fin a la producción de videojuegos físicos para sus consolas a partir de enero de 2028, una decisión que marcaría el cierre de una era para los títulos en CD y daría paso a un catálogo completamente digital.

Aunque Microsoft no ha revelado cuáles serán sus planes respecto a los juegos físicos en las consolas Xbox, todo apunta a que la compañía busca ofrecer una alternativa para preservar los títulos que los jugadores ya poseen. Para ello, estaría desarrollando una función de digitalización que permitiría convertir los juegos en disco en copias digitales.

De acuerdo con el medio especializado The Verge, varios empleados de Xbox ya comenzaron a probar esta herramienta, conocida internamente como enable Disc2Digital, la cual apareció por primera vez en el código de la aplicación de Xbox para PC durante el pasado mes de mayo.

Según la publicación, la función estará disponible únicamente para las consolas Xbox One y Xbox Series X que cuentan con lector de discos, por lo que modelos como la Xbox 360 y la Xbox original quedarían excluidos. El proceso consistiría en insertar un disco compatible e instalar el juego para recibir automáticamente una versión digital vinculada a ese título.

Aunque el juego pueda convertirse a formato digital, el disco físico continuará siendo la llave que valida la licencia. Foto: Adobe Stock

Sin embargo, el sistema tendrá algunas condiciones. Para utilizarlo será necesario contar con una consola Xbox y una cuenta de Microsoft, ya que la copia digital quedará asociada tanto al disco físico como al perfil del usuario.

Esto significa que, si el propietario inicia sesión con otra cuenta o presta el disco a un amigo para que juegue temporalmente, el derecho digital podrá transferirse al nuevo perfil que utilice ese mismo disco.

Por el contrario, si el disco es vendido o entregado de forma definitiva a otra persona, el propietario original perderá el acceso digital al juego. Esto se debe a que el disco seguirá funcionando como la llave que valida la licencia. Cuando el nuevo dueño lo inserte en su consola e inicie sesión, Xbox reconocerá el cambio y trasladará el derecho digital a esa nueva cuenta.

La herramienta también será compatible con juegos incluidos en paquetes junto con la consola, títulos distribuidos en varios discos y ediciones que incorporen contenido descargable (DLC).

Microsoft trabaja en una herramienta para digitalizar videojuegos de Xbox. Foto: Getty Images

No obstante, existirá una excepción. Algunos juegos antiguos de Xbox One no podrán convertirse al formato digital, ya que fueron lanzados antes de que existiera la tecnología necesaria para implementar este sistema.

Por ahora, Microsoft continúa realizando pruebas internas de la función y aún no ha confirmado cuándo estará disponible para el público. Tampoco ha dado detalles sobre su lanzamiento oficial, aunque la iniciativa apunta a facilitar que los jugadores conserven su biblioteca de títulos físicos en formato digital.

*Con información de Europa Press