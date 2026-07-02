PlayStation Plus: estos son los juegos gratis que llegarán en julio para PS4 y PS5

Con la llegada de un nuevo mes, miles de usuarios de PlayStation esperan conocer los juegos que podrán descargar sin costo adicional a través de su suscripción a PlayStation Plus. Esta iniciativa de Sony se ha convertido en uno de los principales beneficios del servicio, ya que permite ampliar la biblioteca de videojuegos con títulos de distintos géneros para las consolas PS4 y PS5.

La inesperada decisión de Sony que transformaría para siempre los juegos de PlayStation: todo estaría listo para 2028

A lo largo de los últimos meses, la compañía incluyó producciones muy populares que han sido bien recibidas por la comunidad de jugadores. Entre ellas destacan RoboCop: Rogue City, Stray, Diablo IV, Lies of P, Call of Duty: Black Ops IV, NBA 2K24 y Hollow Knight: Voidheart Edition, demostrando la variedad de propuestas que ofrece el catálogo mensual.

En junio, los suscriptores pudieron obtener tres videojuegos. El primero fue Grounded - Fully Yoked Edition, una aventura de supervivencia en la que los protagonistas, reducidos al tamaño de una hormiga, deben enfrentar los peligros de un jardín.

Videojuegos Foto: Adobe Stock

También estuvo disponible Nickelodeon All-Star Brawl 2, un juego de combates protagonizado por personajes clásicos del canal, y Warhammer 40,000: Darktide, un título cooperativo de acción en el que los jugadores luchan contra grandes oleadas de enemigos.

Para julio, Sony renovó el catálogo de PlayStation Plus con una selección de juegos pensada para aprovechar la temporada de vacaciones. A partir del 7 de julio, los suscriptores podrán añadir a su biblioteca tres títulos de diferentes estilos, desde intensos enfrentamientos bélicos hasta aventuras de rol con un fuerte componente estratégico.

PlayStation Store Foto: NurPhoto via Getty Images

Entre las principales novedades destaca Call of Duty: Modern Warfare III, una de las entregas más reconocidas de la popular franquicia de acción. La lista también incluye For the King II, un RPG táctico por turnos ambientado en un universo de fantasía medieval, y CrossCode, un juego de rol con estética retro que combina combates dinámicos, exploración y desafiantes rompecabezas para ofrecer una experiencia diferente a los jugadores.