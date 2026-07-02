OpenAI propone ceder el 5% de la compañía al Gobierno de Estados Unidos

OpenAI, la compañía responsable de ChatGPT, habría planteado la posibilidad de ceder el 5% de sus acciones al Gobierno estadounidense para reforzar las relaciones con la administración Trump y compartir con la ciudadanía la riqueza generada por la IA, según informa ‘Financial Times’, que cita fuentes familiarizadas con las conversaciones.

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En conversaciones iniciales con Washington, el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, habría argumentado que otorgar al público una participación financiera en la compañía es la mejor manera de compartir el potencial de la IA.

El funcionario sugirió una participación de este tamaño, cuyo valor rondaría los 42.600 millones de dólares tomando como referencia la última ronda de financiación de la ‘startup’, según dos personas conocedoras de las negociaciones.

Sam Altman, el CEO de OpenAI, está liderando un debate sobre las normas para regular a las inteligencias artificiales. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images y la IA de Bing

El acuerdo propuesto implicaría que otras empresas estadounidenses de IA como Anthropic, Google o Meta cedieran al Gobierno una participación similar a través de un fondo soberano de inversión, aunque no está claro si las demás empresas estarían dispuestas a hacerlo, señala el periódico.

Según fuentes cercanas, las conversaciones “conceptuales” entre el gobierno y OpenAI se encontraban en una fase inicial, y cualquier acuerdo podría requerir la aprobación del Congreso para su implementación.

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Las firmas de IA se enfrentan a un entorno cada vez más complejo en Washington, a medida que la opinión pública y los políticos estadounidenses se muestran más preocupados por la construcción de grandes centros de datos y las implicaciones de esta tecnología para el empleo y la ciberseguridad.

Tanto OpenAI como su principal rival, Anthropic, que están en preparativos para salir a bolsa, han visto recientemente retrasado el lanzamiento de sus modelos de vanguardia debido al escrutinio estadounidense, mientras que algunos republicanos y asesores del presidente Donald Trump abogan por una regulación mucho más estricta del sector.

OpenAI es una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo Foto: NurPhoto via Getty Images

El pasado verano, Intel Corporation y el Gobierno de Estados Unidos alcanzaron un acuerdo por el que Washington se hacía con un 10% de la compañía a cambio de invertir 8.900 millones de dólares en acciones ordinarias de Intel, después de los 2.200 millones de dólares en subvenciones CHIPS que Intel había recibido, elevando la inversión total a 11.100 millones de dólares.