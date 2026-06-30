La película de OpenAI ‘Artificial’ descartada por Amazon, ahora fue rescatada por Neon: dicen que competirá por el Óscar

La película “Artificial”, inspirada en la crisis que vivió OpenAI en 2023 con el despido y posterior regreso de Sam Altman como director ejecutivo, encontró un nuevo distribuidor luego de que Amazon MGM Studios decidiera apartarse del proyecto.

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La producción, dirigida por Luca Guadagnino y protagonizada por Andrew Garfield, fue adquirida por Neon, estudio que confirmó su intención de estrenarla este año y llevarla a competir en la temporada de los Premios Óscar.

Amazon descartó la película pese a su millonaria inversión en OpenAI

Neon informó que obtuvo los derechos de “Artificial” tras un proceso de licitación, semanas después de que Amazon MGM Studios optara por no continuar con el lanzamiento de la cinta.

La decisión llamó la atención debido a que la película ya se encontraba casi terminada y contó con un presupuesto de 40 millones de dólares. Además, ocurrió pocos meses después de que Amazon anunciara una inversión de 50 mil millones de dólares en OpenAI, empresa en la que se inspira la historia.

En ese momento, Amazon explicó que “Artificial” “se beneficiaría más si la estrenara otro estudio”, razón por la que decidió poner el proyecto a la venta para encontrar un nuevo distribuidor.

La historia retrata uno de los episodios más polémicos de OpenAI

La cinta está centrada en los acontecimientos ocurridos en 2023, cuando Sam Altman fue destituido como director ejecutivo de OpenAI y, pocos días después, regresó al cargo tras una serie de negociaciones que captaron la atención de la industria tecnológica.

La película revive el despido y regreso de Sam Altman al frente de OpenAI. Foto: Getty Images

Andrew Garfield encabeza el reparto interpretando a Altman. El elenco también incluye a Monica Barbaro, Yura Borisov y al ganador del Óscar Mark Rylance. Por su parte, Ike Barinholtz da vida a Elon Musk.

Con la adquisición del proyecto, Neon confirmó que estrenará “Artificial” este año y que buscará posicionarla en la carrera por los Premios Óscar.

Neon apuesta por otra producción con aspiraciones a los Premios Óscar

La llegada de “Artificial” fortalece el catálogo de Neon, una distribuidora que ha construido una sólida reputación en la temporada de premios gracias al respaldo de producciones como “Parásitos” y “Anora”, ambas ganadoras del Óscar.

Además, el estudio ha distribuido las últimas siete películas que obtuvieron la Palma de Oro en el Festival de Cannes, aunque decidió no revelar cuánto pagó por los derechos mundiales de “Artificial”.

Neon apuesta por estrenar la película este año y buscar un lugar en los Óscar. Foto: AFP

Sobre la adquisición, la compañía señaló en un comunicado: “Esta adquisición subraya el compromiso de Neon de colaborar con cineastas visionarios y de llevar un cine ambicioso a las audiencias de todo el mundo”, reafirmando así su apuesta por la película basada en uno de los episodios más comentados de la historia reciente de OpenAI.

*Con información de AP.