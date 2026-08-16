Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en la mesa de diálogo con el gobierno interino de Venezuela, exigió el domingo la liberación de todos los presos políticos, tras el anuncio oficial de excarcelación de un nuevo grupo de personas.

Venezuela anuncia la excarcelación de más de 130 presos políticos en medio de diálogo con oposición

El gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez afirmó el viernes que excarcelaría a 131 personas detenidas por razones políticas, pero oenegés advierten que aún quedan cientos en las cárceles.

Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos, impulsó una ley de amnistía en enero tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, pero el proceso de liberación ha sido lento.

En un país que avanza hacia la transición democrática no debe haber presos políticos. Urge claridad en relación con las cifras oficiales, en contraste con lo verificado por las organizaciones de derechos humanos que siguen el proceso. Estamos vigilantes y hacemos esfuerzos para… — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) August 16, 2026

“Es una exigencia nacional fundamental que todos los presos políticos sean liberados y que su libertad sea plena”, dijo Figuera en un mensaje en X.

“En un país que avanza hacia la transición democrática, no debe haber presos políticos”, enfatizó.

Hasta este domingo la oenegé Foro Penal dijo que había podido verificar la salida de 78 presos políticos, una cifra menor a la anunciada el viernes por el gobierno.

“Es urgente aclarar las cifras oficiales, en contraste con las verificadas por las organizaciones de derechos humanos que supervisan el proceso”, advirtió Figuera.

La representante de la oposición venezolana, Dinorah Figuera, lee una declaración junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (derecha), tras una reunión en Caracas el 12 de agosto de 2026. Foto: AFP

Dicho proceso ocurre en paralelo a las negociaciones entre un sector de la oposición y el oficialismo, auspiciadas por el gobierno de Estados Unidos que apuntan a una transición y posteriores elecciones.

En la primera parte del diálogo liderado por Figuera y por el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, se acordó una reforma total del sistema de justicia y la recuperación de activos venezolanos en el exterior.

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“Permanecemos vigilantes y nos esforzamos por garantizar las liberaciones”, acotó Figuera.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dijo recientemente que las excarcelaciones son un “paso crucial para el proceso de reconciliación de la nación”.

La ex presa política Ángela Vásquez abraza a su hermano tras su liberación a las afueras de la prisión El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, Venezuela, el 14 de agosto de 2026. Foto: AFP

Rubio afirmó que desde la amnistía han salido de las cárceles unos 1.046 detenidos por razones políticas. La cifra fue ratificada el sábado por la presidenta venezolana.

Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, dijo a AFP que entre sus registros de excarcelados van “988 confirmados. Pero igual hay que esperar un poco a ver cómo concluye esta tanda”.

La oenegé reportó el pasado lunes que aún quedaban 391 presos políticos en Venezuela. Mientras que la mayoría de los excarcelados no cuenta con libertad plena.

Con información de AFP*