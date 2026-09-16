Petro explica por qué apuntó a cuadros imaginarios durante su discurso de réplica de la oposición

El expresidente Gustavo Petro tuvo un espacio en los canales nacionales, a nombre de la oposición, para su derecho a réplica.

Su intervención, que duró 24 minutos, puso el énfasis en defender las medidas económicas que adoptó cuando fue jefe de Estado, tras las críticas del Gobierno actual sobre las mismas.

Durante su intervención, el expresidente Petro citaba y señalaba cuadros e imágenes que no estaban saliendo al aire. El exmandatario dijo que se trató de un error técnico.

La hora cero del Presupuesto General: recortes y reajustes en las partidas de los sectores serán el nuevo reto del Gobierno nacional

El Gobierno De La Espriella presentó el llamado “presupuesto de la verdad” para 2027 tras advertir que las cuentas de Petro estaban mal hechas. Estas son las cifras reales y los retos

“Por motivos técnicos no se presentaron los cuadros en la réplica que comparan el nivel de la deuda pública de Colombia con el valor total de la economía nacional, o PIB”, explicó Petro a través de su cuenta en X.

“Estos son los cuadros por periodo presidencial. Como ven el mayor endeudamiento acumulado se genera en el gobierno Duque, y arrastra el endeudamiento hecho por Santos/Cardenas sobre la base del alto precio del petroleo que fueron fugaces y el desastre geberado por Duque/Carrasquilla y Restrepo al adquirir el crédito del FMI al dejar robar 10 billones de.ñ pesos girados a las EPS y financiar con deuda pública ese robo y sobretodo, por generar un subsidio a la gasolina que término valiendo 70 billones que hubo que pagar mayoritariemte en mi gobierno. Como ven en los datos oficiales, logramos reducir el porcentaje de la deuda sobre el valor total de la economía: mucho en la deuda externa y poco en la interna, Hacia adelante debe hacerse una reforma tributaria de 20 billones de pesos anuales sobre los sectores más ricos de la sociedad y menos productivos, que nos llevarían a un superávit fiscal primario, a la sostenibilidad en el largo y a la reducción del costo de la deuda para usar ese ahorro en la transición energética y la decarbonización de la economía y la construcción de una sociedad del conocimiento saludable y libre”, agregó, a través de su cuenta en X.

La intervención del expresidente Petro:

La intervención se dio luego de que el gobierno del presidente, Abelardo De La Espriella, anunciara una verdad muy diferente respecto al presupuesto que dejó el gobierno saliente.

El Gobierno De La Espriella presentó el llamado “presupuesto de la verdad” para 2027 tras advertir que las cuentas heredadas de la administración Petro estaban mal hechas.

Las cuentas con las que el Gobierno saliente de Gustavo Petro proyectó enfrentar el retador 2027, plasmadas en el presupuesto presentado en julio antes de dejar el poder, no cuadraron. Las proyecciones quedaron mal hechas, según el Gobierno de Abelardo De La Espriella. El vicepresidente José Manuel Restrepo dijo que el manejo de las cuentas por parte de la anterior administración fue una “irresponsabilidad fiscal”. De ahí que, a partir de ahora, se hable de un “presupuesto de la verdad”, que el país tiene, dolorosamente, que conocer. El desajuste es billonario. La gran pregunta es de dónde saldrá la plata.

“La irresponsabilidad fiscal del Gobierno anterior llevó a que no se incluyeran en el presupuesto nacional los gastos de pensiones, de salud ni de los salarios de los funcionarios públicos. Tampoco el componente de costos e intereses de la deuda pública, ni siquiera los recursos que se tenían contemplados para las universidades oficiales o estatales”, dijo el vicepresidente.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, confirmó que recibió unas finanzas públicas mucho más deterioradas de lo que esperaba y lo primero que hizo fue sincerarlas. Por eso, la carta financiera para el próximo año ya no será de 575 billones de pesos, sino de 635 billones.

Las necesidades presupuestales suben ahora en casi 60 billones de pesos frente a los 575 billones de Petro, que, de por sí, ya implicaban un desfinanciamiento en 30 billones, que se iban a cubrir con una reforma tributaria por 21,9 billones. Esta fórmula tampoco la aceptó el ministro Gómez, quien eligió eliminar esa dependencia de ingresos tributarios inexistentes, basados en reformas que no han sido aprobadas por el Legislativo, como se hacía con los presupuestos en la administración Petro.